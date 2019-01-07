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暴龍背靠背擊敗東區主要對手　聯盟首支30勝達陣

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▲勇士柯瑞、暴龍羅瑞。（圖／CFP）

▲暴龍成為聯盟第一支30勝球隊。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

暴龍在6、7日背靠背擊敗東區第一的公鹿以及東區第三的溜馬，重回東區龍頭寶座，也成為本季首支拿下30勝的球隊，在這兩場比賽中陣中球星羅瑞(Kyle Lowry)和雷納德(Kawhi Leonard)分別缺席其中一場，可見暴龍強大的團隊戰力。

6日暴龍前往公鹿主場踢館，被許多媒體視為東區冠軍賽前哨戰，雖然羅瑞缺陣，但靠著雷納德以及西亞卡姆(Pascal Siakam)各自攻下30分的率領下力壓公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的43分。暴龍三年級生西亞卡姆30分為生涯新高，他本季場均得分從上季的7.3分暴漲到本季的15.1分是暴龍能維持優異戰績的一大關鍵。

▲▼西亞卡姆、伊巴卡。（圖／CFP）

▲三年級生西亞卡姆的爆發是暴龍好戰績的原因之一。（圖／CFP）

7日在主場面對以團隊戰力著稱的溜馬，暴龍在羅瑞歸隊下8人得分上雙，展現比溜馬更強大的板凳能力，總教練納斯(Nick Nurse)在賽後說，「羅瑞的狀況還沒恢復到百分之百，我會讓他一開始先打比較少的時間，我們希望每場比賽他都能打，因此我們試著去舒緩他，不讓他負擔太多。」

▲▼暴龍羅瑞（Kyle Lowry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍羅瑞（Kyle Lowry）在與溜馬之戰歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

加上這兩戰暴龍本季對上溜馬、七六人、公鹿以及塞爾提克這4支東區勁旅的戰績是6勝3敗，輸的3場都是在客場。目前戰績30勝12敗是聯盟第一支奪下30勝的球隊，很有機會連續兩年以東區第一的身分進入季後賽，而以暴龍今年對東區列強的戰績來看也很有機會可以問鼎東區冠軍。

▼雷納德(Kawhi Leonard)的到來替暴龍增加戰力。（圖／CFP）

▲雷納德(Kawhi Leonard)復出攻全場最高分，關鍵時刻卻出現發球違例。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍公鹿溜馬
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