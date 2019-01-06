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東冠前哨戰　暴龍多點開花讓字母哥43分做白工

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▲▼字母哥。（圖／CFP）

▲字母哥狂拿43分、18籃板也無法力抗多倫多大軍。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

密爾瓦基公鹿6日主場迎戰暴龍，兩強交鋒堪稱東冠前哨戰，主場的公鹿在上半場握有些微領先，不過暴龍在第三節開局打出12比2的攻勢奠定勝基，也讓公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下全場最高的43分做白工，終場暴龍以123比116踢館成功，暴龍也中斷公鹿5連勝。

主場作戰的公鹿字母哥開局就強勢切入上籃進算完成3分打，首節公鹿還有布萊德索（Eric Bledsoe）跳出來搶下8分，首節公鹿以34比27取得領先。第二節一開始同樣由字母哥中距離跳投外加切入連拿7分，幫助球隊取得領先，不過暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）出馬不讓分差擴大，范弗利特（Fred VanVleet）更是在二節末用命中三分外線，半場結束暴龍將比分追近至56比57一分差。

▲▼西亞卡姆、伊巴卡。（圖／CFP）

▲伊巴卡攻下25分。（圖／CFP）

易籃再戰後，暴龍開啟得分模式，格林（Danny Green）、伊巴卡（Serge Ibaka）聯手帶隊再拉出一波7比0的攻勢成功取得領先，該節剩下5分40秒時暴龍手握有12分領先，不過字母哥吹起反攻號角，連續為隊友製造進攻機會為球隊連拿8分，不過此時西亞卡姆再次出來拿到5分為暴龍維持分差，第三節終了暴龍以91比82領先公鹿。

▲▼雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德順利帶走比賽勝利。（圖／達志影像／美聯社）

末節一開始字母哥、密德爾頓（Khris Middleton）聯手打出一波7比0的攻勢將分差追近剩2分，不過暴龍再度有人跳出來，伊巴卡連拿4分，但字母哥依然不肯放棄的與希爾（George Hill）裡應外合連下7分將戰局再度反超領先1分，不過范弗利特、西亞卡姆連續三分命中打出一波10比0高潮，也讓比賽就此定調。終場暴龍以123比116擊敗公鹿。

暴龍雷納德攻下30分、6籃板、6助攻；西亞卡姆也攻下30分、4籃板、3助攻；伊巴卡則攻下25分、9籃板、5助攻。公鹿字母哥轟下全場最高43分外帶18籃板、4助攻；其餘隊友5人得分上雙不過最多也只有布洛格登（Malcolm Brogdon）的15分。 

▼西亞卡姆攻下全隊最高的30分。（圖／CFP）

▲▼西亞卡姆、伊巴卡。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍公鹿字母哥Giannis Antetokounmpo雷納德
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