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騎士裁掉僅打3場麥考　簽公牛棄將填補空缺

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▲▼麥考(Patrick McCaw)。（圖／CFP）

▲麥考(Patrick McCaw)只為騎士打三場比賽就被裁掉。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

騎士大約一周前與麥考(Patrick McCaw)達成2年600萬美元的非保障合約，麥考在打了三場比賽後今(7)日確定遭騎士隊釋出，不執行剩餘合約，並以10天短約簽下公牛棄將佩恩(Cameron Payne)填補陣容空缺。

麥考在2016年以第38順位加入勇士，連續兩年都跟隨球隊在季後賽奪冠，但卻在季前兩度拒絕勇士報價成為受限制自由球員。騎士對麥考開出合約後，勇士有權跟進將他留下，最後勇士選擇不跟進放麥考離開。他加盟騎士後一共出賽3場比賽場均上場17.7分鐘繳出1.7分、1籃板、0.7助攻，球隊在這期間一場都沒贏。

根據美國媒體報導，騎士當初開出非保障合約給麥考只是為了讓勇士不跟進，因此將他裁掉後有可能再用底薪簽回，也有流言傳出騎士管理層與麥考陣營有私下達成協議，為的是讓麥考成為完全自由球員。

騎士所簽下的後衛佩恩本季在公牛效力31場比賽繳出場均5.7分、1.7籃板及2.7助攻，但因為要進行哈樂戴(Justin Holiday)的交易在4日被公牛裁掉，結果馬上就找到新東家。

▼騎士簽下公牛棄將佩恩(Cameron Payne)。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼佩恩(Cameron Payne)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士麥考
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