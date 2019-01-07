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暴龍羅瑞連休6場復出首戰12分　替補鮑威爾砍23分退溜馬

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▲▼暴龍鮑威爾(Norman Powell)。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍鮑威爾(Norman Powell)此戰發揮優異。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

暴龍此戰迎來因傷連休6場的羅瑞(Kyle Lowry)歸隊，但雷納德(Kawhi Leonard)因為背靠背出戰的關係輪休，暴龍替補鮑威爾(Norman Powell)攻下全隊最高23分，加上先發5人全員得分上雙，暴龍就在主場以121比105擊敗溜馬。

羅瑞開賽2分鐘就投進三分球，首節雙方都展現極佳的投籃手感，分別攻下35分以及37分，此節暴龍板凳球員鮑威爾和孟羅(Greg Monroe)發揮出色，在兩人的帶領下暴龍的板凳球員在上半場就以5成命中率攻下25分，溜馬波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)也攻下16分，半場打完，暴龍取得70比63的7分領先。

▲羅瑞歸隊很快就得分。

第三節溜馬柯林斯(Darren Collison)跳投命中將比分追到1分差，暴龍隨後利用溜馬的2次失誤打出一波13比2的猛攻，藉由這波攻勢暴龍在決勝節期間大約保持雙位數的領先，鮑威爾和懷特(Delon Wright)聯手在第四節前段貢獻14分將比分一度拉開到16分，溜馬換回先發球員也無法追回差距。

暴龍全隊8人得分上雙且團隊命中率超過5成，傷癒復出的羅瑞12分8助攻，伊巴卡(Serge Ibaka)18分6籃板，格林(Danny Green)投進5記三分攻下15分。溜馬先發5人也全部得分上雙，波格丹維奇21分9籃板，薩波尼斯(Domantas Sabonis)16分11籃板6助攻，歐拉迪波(Victor Oladipo)也攻下16分。

▼鮑威爾精彩表現。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： NBA羅瑞鮑威爾暴龍溜馬
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