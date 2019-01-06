NFL／老鷹最後關頭搶進國聯外卡　佛斯能否再施魔法

▲老鷹四分衛佛斯 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽外卡戰於7日由衛冕軍費城老鷹對上芝加哥熊，雖然身為上屆超級盃冠軍，但老鷹本季走得跌跌撞撞，直到最後一場逆轉明尼蘇達維京人才驚險擠進季後賽，明日將在客場挑戰芝加哥熊。

芝加哥熊在歷經連續4個球季分區墊底後，本季繳出12勝4敗優異戰績，這是球隊自2010年於國聯北區封王後，睽違8年再度以國北冠軍晉級季後賽。過去雙方總計有42次交手紀錄，老鷹戰績12勝29敗、勝率2成98居劣勢，但在季後賽3場對戰中取得2勝。

上季老鷹主戰四分衛溫茲（Carson Wentz）受傷，由替補佛斯（Nick Foles）一路率隊拿下隊史首座超級盃冠軍，創造奇蹟之旅，今年球季佛斯在緊要關頭扛下先發四分衛位置，期盼再次展現魔法。

▲費城老鷹上季奪下隊史首座超級盃冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）



老鷹二線防守一直都是比較大的問題，陣中缺乏明星角衛，但二年級生道格拉斯（Rasul Douglas）和新秀麥達克斯（Avonte Maddox）有出色的表現，安全衛蘇利文（Tre Sullivan）和前熊隊角衛拉布朗克（Cre'Von LeBlanc）也補足後防問題，二線疲弱的問題在近一個月有顯著的改善。

另外， 熊隊四分衛特魯比斯基（Mitchell Trubisky）在肩傷缺席2場後，曾在對戰公羊比賽傳出3次抄截，但自此之後，他四分衛評分高達109.7，83傳63命中、送出644碼，傳出3次達陣。

這場比賽也算是另類的「矛盾對決」，熊隊想要取勝必須維持例行賽一貫的多樣性路面進攻，特魯比斯基聯合外接手挑戰老鷹二線防守，而老鷹必須靠著強大的防守鋒線去壓制對方四分衛，期許佛斯能夠繼續施展如去年的季後賽魔法。

▲芝加哥熊主戰四分衛衛特魯比斯基（Mitchell Trubisky）。（圖／達志影像／美聯社）

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