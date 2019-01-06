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吞11連敗仍讚戴資穎天才　陳雨菲調整打法：總有一天能擊敗她

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▲▼ 丹麥公開賽,戴資穎,女單冠軍戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎2018年收穫8座冠軍。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）2019年新賽季展開，世界球后戴資穎將從16日的馬來西亞大師賽出發，而大陸一姐陳雨菲新年也有新的展望，陳雨菲談到戴資穎是位天才，「如果一直贏不了他，就是自己還沒有到達那個水平。」將會改變打法，希望能掌握比賽的主導權。

世界排名第4的陳雨菲，去年拿下福州公開賽冠軍，終於讓大陸女單在這兩年開胡，原先預期能夠在去年年終總決賽中拼進4強，卻因為傷退無緣，而面對戴資穎則是苦吞11敗，至今還是一勝難求，最近一次交手是在10月底的法國公開賽，雙方三局分勝負，比分拉近的則是在亞錦賽，不過最後戴資穎21：19、22：20拿下勝利。

陳雨菲提到，「戴資穎在亞錦賽那場比賽失誤比較多，連帶送給我幾分，不過在他失誤的情況下，我沒有拿下比賽，戴資穎真的是天才，但是如果一直赢不了，就是自己還沒有達到那個水平，他球商高、力度好、技術也很好。」

不過陳雨菲仍對自己新賽季很有信心，「總有一天會擊敗這位強敵，但是更重要的是目前自己的技術還不夠全面，面對戴資穎不能夠只是防守，而是要能夠主動進攻，會在新賽季調整自己的打法，掌握比賽的主控權，才能有取勝的關鍵。」

▼陳雨菲。

▲中國羽球一姊陳雨菲。（圖／CFP）

關鍵字： 戴資穎陳雨菲
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