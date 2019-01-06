WCBA／楊雅惠登助攻后　黃品蓁繳全隊最高22分5籃板

▲福建台將楊雅惠 。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA5日進入第29輪賽事，效力福建的旅外台將楊雅惠於該輪賽事後，以5.4次場均登上聯賽助攻后，河北黃品蓁則單場拿下全隊最高的22分、5籃板、2抄截、4助攻，陝西林仙芳也攻下11分送出4助攻，河南黃英利則有6助攻、6籃板、2抄截表現。

楊雅惠效力的福建對戰山東，楊雅惠此役先發上場30分鐘雖然只送出2次助攻，福建也以60比74敗給山東，但楊雅惠原於上一輪賽事後高懸聯賽助攻排行榜第二的場均助攻此輪後上升為5.4次，她也因此登上聯賽助攻后，山東吳盈潔此役則上場7分鐘拿下2分、2籃板。

河北迎戰江蘇，河北台將黃品蓁場先發上場38分鐘繳出全隊最高的22分、並抓下5籃板、2抄截、4助攻、但陣中僅8人應戰的河北仍不敵江蘇姜佳音與許晨妍合攻50分表現下以72比88敗給江蘇。

陝西對戰天津，陝西台將林仙芳攻下11分、2籃板、1抄截、4助攻，劉希曄也有3分1籃板、1助攻、1抄截表現，陝西也在全隊4人得分上雙的出色表現下以89比67擊敗天津，陝西林仙芳目前則以4.7次場均助攻排名聯賽助攻榜第9。

河南出戰上海，河南兩台將魏于淳與黃英利後場表現犀利，魏于淳繳出7分、1籃板、4抄截、4助攻，黃英利也有2分、6籃板、2抄截、6助攻，但河南三分熄火嚴重僅繳出21%命中率，終場仍以70比80敗給上海，效力上海的陳鈺君也有4分、1籃板表現。

▼河北台將黃品蓁（持球者）。（圖／CFP）