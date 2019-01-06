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WCBA／彭詩晴送當日最多9助攻　台將第一人晉級季後賽

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▲▼新疆彭詩晴 。（圖／CFP）

▲旅外台將新疆彭詩晴 。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA5日進入第29輪賽事，效力新疆的旅外台將彭詩晴不但送出當日9場比賽中最多的9次助攻，她也繳出17分、7籃板的成績，助新疆以86比82擊敗北京，並以23勝6敗的戰績於剩下6輪的賽事中提早收下季後賽門票，彭詩晴也成為本季WCBA台將12人中，最早確定有季後賽可打。

客場出戰的新疆此役對上戰績相同的北京，上半場結束就取得7分領先，但北京下半場開始加強防守，新疆得分一度停滯，領先分差也遭北京追近僅剩1分，但比賽最後24秒新疆靠著中鋒韓旭的打板三分命中將領先優勢擴大，終場就以4分驚險擊敗北京。

新疆拿下此勝之後，戰績排名聯賽第三，也確定取得季後賽門票，彭詩晴也成為本旅外台將12人中，效力球隊最早晉級季後賽球隊的球員。新疆開季遭遇亂流，主場一度連敗，更2度經歷換帥風波，但在新教練熊艷帶領下拿下11連勝，熊艷曾對此表示他很幸運遇到韓旭、王麗麗、彭詩晴這樣值得信任又出色的球員。

新疆曾於2015年賽季拿下WCBA聯賽冠軍，該季彭詩晴由上海轉隊至新疆，新疆也於後兩個賽季也分別收下季軍與聯賽第五的成績。

▼ 旅外台將新疆彭詩晴。（圖／CFP）

▲▼ 彭詩晴。（圖／CFP）

關鍵字： 旅外台將彭詩晴新疆WCBA
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