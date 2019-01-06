明星羅伯森出走！洋基趕緊以3年4000萬簽回後援布里頓

▲洋基簽回後援布里頓 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紐約洋基在爭取球星馬查多（Manny Machado）之餘，持續針對後援戰力進行補強。據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）消息指出，洋基以3年4000萬美元，附帶第4年選擇權簽回前美聯救援王布里頓（Zach Britton）。

目前洋基官方尚未證實簽約消息，但《Yahoo Sports》資深記者帕森（Jeff Passan）揭露了這份合約內容細節，洋基以3+1合約的方式取代布里頓所要求的4年合約，洋基可在合約第2年時執行第4年選擇權，若洋基未執行選擇權，布里頓也可行使逃脫條款。

洋基明星牛棚羅伯森（David Robertson）以2年2300萬美元轉投國聯的費城人，因此洋基加速搞定布里頓合約，以鞏固牛棚陣容。上個球季他41場出賽防禦率3.10，奪下7次救援成功，過去8個球季一共累計142次救援成功。

現在洋基牛棚擁有布里頓、查普曼（Aroldis Chapman）、貝坦西斯（Dellin Betances）、格林（Chad Green）和卡恩（Tommy Kahnle）5名主力，「鐵牛陣」依舊牢不可破，但知名記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基將繼續追逐歐塔維諾（Adam Ottavino），繼續補強後援戰力。

歐塔維諾上季出賽75場繳出6勝4敗、防禦率2.43生涯最佳數據，因7屆全明星守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）開價太高，隨市場優質後援投手越來越少情況下，有補牛棚需求的球隊都紛紛找上了歐塔維諾。

▲歐塔維諾。（圖／達志影像／美聯社）



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