釀酒人交易快腿布朗克斯頓　換取大都會3名潛力

▲釀酒人交易外野手布朗克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

釀酒人在台北時間6日與大都會達成交易，送出外野手布朗克斯頓（Keon Broxton），換來投手潛力渥西爾（Bobby Wahl）、希爾（Adam Hill）和內野潛力瓦萊里奧（Felix Valerio）。



布朗克斯頓擁有極佳速度和守備能力，但在2017年經歷生涯低潮之後，也丟了外野先發位置，加上球隊補進坎恩（Lorenzo Cain）和耶里奇（Christian Yelich），讓他上場時間更加被壓縮，去年賽季大多都在3A比賽，在大聯盟的51場出賽也多半擔任代跑。

大都會得到布朗克斯頓後，預計將他設定為球隊第4外野手，以及安排擔任代跑的角色，以發揮出他的速度優勢，同時也是作為外野手拉格拉斯（Juan Lagares）受傷的保險。

大都會所送出的3名潛力當中，投手潛力渥西爾在名列大聯盟百大新秀第28名，也是唯一擁有過大聯盟經驗的球員，自2017年首度升大聯盟，至今合計出賽14場主投13局、成績0勝1敗、防禦率6.92。

釀酒人總管史坦爾斯（David Stearns）表示，渥西爾將在今年春訓一同競爭牛棚投手位置，相信以他的實力有機會替自己爭取到開季25人名單。至於希爾在去年選秀會第4輪被選進，瓦萊里奧則是剛完成職棒第一個球季。

▲釀酒人取得投手潛力渥西爾。（圖／達志影像／美聯社）



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