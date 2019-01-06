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爆米花／許銘傑現身分享經驗　勉勵台壽保投手像稻穗

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▲許銘傑與台壽保投手分享經驗。（圖／台壽保提供）

▲許銘傑與台壽保投手分享經驗。（圖／台壽保提供）

體育中心／綜合報導

臺中台壽保成棒隊5日於澄清湖棒球場與台電進行交戰，本場比賽也是球隊本次爆米花聯盟賽事的倒數第三場比賽，在今日賽前，球隊也特別透過前日職西武隊翻譯邱俊惟先生，與家住高雄、目前在台休假的西武二軍投手教練許銘傑聯絡，邀請他來與球隊的投手群分享多年豐富的職棒經驗。

許銘傑一開始就直接跟選手說：「教練對選手來說，只是扮演一個輔助的角色，選手要勇於發問；因為每個球隊的投手動輒都超過十個，每個人有不同的背景、 優、缺點跟心理素質，因此，想要得到最多的幫助以及提升自我的實力 都需要透過發問，才有辦法取得協助，由於是城市隊的選手，最終目標都還是要以進入職棒當作最大的目標」，許銘傑特別告訴選手：「要勇於挑戰自我、要勇於去參加測試，在個人的準備部分，則是要選手把握每場比賽的機會，不論任何的大小盃賽，甚至練習賽及正式比賽，都要認真把握每一次上場的機會，把練習的結果呈現出來。」

因為業餘比賽無法像職棒比賽整年度都有超過百場的賽事，所以更要珍惜每一次上場的機會，只要場上成績有出來，一定有機會吸引到職棒球隊的目光，但也因為如此，在每年度開始之前，要先設定好自己的目標，但是設定的目標是要可以達成的，不是太宏大的，不論是提升自己的球速或是增強自己的控球等等，然而，許銘傑也透漏他在職棒擔任選手多年的生涯中，自己每年度設定的目標就是爭取與把握可以上場的機會，至於選手個人對於球速或是控球的追求，一定要先認清自我的優點，有球速的可以去追求球速、有控球的可以加強控球，但是，控球還是投手最重要的部分，而且不管是在練習或是牛棚的時候，要謹記一個原則－把練習當作比賽，在比賽中把練習的成果拿出來。

最後，許銘傑教練也勉勵選手，如果有一兩場投得很好很棒的表現，要記得像稻穗一樣，越飽和的稻穗總是垂得越低，所以當你成績越好要越謙虛，機會永遠是留給準備好的人！

▲許銘傑與台壽保投手分享經驗。（圖／台壽保提供）

▲許銘傑與台壽保投手分享經驗。（圖／台壽保提供）

關鍵字： 爆米花聯盟許銘傑台壽保
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