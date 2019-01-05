太假了！柯里森假摔裁遭判冷眼　要他快站起來比賽

▲溜馬後衛柯里森假摔遭裁判冷眼看待。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

公牛5日交手溜馬，兩隊一路廝殺到延長賽，最終溜馬靠著歐拉迪波(Victor Oladipo)1.2秒三分準絕殺以119比116險勝公牛，雖然全場比賽相當刺激，但卻在OT出現搞笑一幕，印第安那主控柯里森(Darren Collison)在要跳球時，遭拉文(Zach LaVine)碰到後直接假摔，不過卻沒吸引到裁判哨音，反遭到冷眼要他趕快站起來比賽。

雖然雙方實力明顯有落差，但具有主場優勢的公牛仍打得非常頑強，在正規賽3.9秒拉文飆進追平三分球把比賽拖入延長賽，讓現場球迷嗨到最高點，進入OT後仍打得非常膠著，但最終歐拉迪波展現大心臟，在三分線上運球後直接拔起來射進三分彈，溜馬也靠著這球成功屠宰公牛延續自身連勝紀錄。

在這場現場都屏氣凝神的比賽中，柯里森卻出來緩和氣氛，在OT還剩1分9秒時，雙方要進行跳球，此時他與拉文進行卡位，雙方有著輕微的身體接觸，不料柯里森卻直接倒下想要騙取身旁裁判的哨音，全場球迷也開始狂噓，不過裁判卻相當公正，先是安撫拉文情緒後隨即冷眼看著躺在地板的柯里森，還叫他快點站起來比賽，也為這場緊張的比賽添加些笑料。