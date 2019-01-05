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NFL／美聯外卡小馬出戰德州人　例行賽對戰各輸1場

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▲美聯外卡戰小馬出展德州人。／圖／達志影像／美聯社）

▲美聯外卡戰小馬出戰德州人。／圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽美聯外卡戰即將於6日清晨5點35分開打，由印地安人那波利斯小馬出戰休士頓德州人，兩隊在開季都不被看好，德州人先是連敗3場，而小馬則是1勝5敗的開季，但隨後都拉出一波連勝，最後雙雙拿下這得來不意的季後賽門票。

德州人在例行賽第4週以37比34擊敗小馬後，拉出一波9連勝，例行賽最終戰以20比3大勝傑克森維爾美洲虎後，確定拿下季後賽門票，成為史上第6支以0勝3敗開季卻能闖進季後賽的球隊。

小馬開季前6週僅拿1勝，其中吞下4連敗，但從第7週開始，僅在第13週敗給美洲虎，其餘9場全都拿下勝利，這是球隊自2014年以來再次闖進季後賽，而當年小馬在美聯冠軍戰敗給新英格蘭愛國者隊，也就是被爆出「洩氣門」的那一場比賽，最終無緣闖超級盃。

小馬明星四分衛拉克（Andrew Luck）在度過2017年傷勢低潮後，本季強勢回歸全勤16場出賽丟出4593碼、39次達陣和15次被抄截，今年對戰過程當中，對德州人打得最順手，傳出863碼、送出6達陣僅有1次被抄截。

德州人若想守住拉客，必須要靠邊鋒瓦特（J.J. Watt）在防禦線上發揮。過去兩季瓦特因傷僅合計出賽8場比賽，今年球季一樣全勤打滿16場，有著領先美聯群雄的16次擒殺，對四分衛有18次擒抱，製造出掉球造成敵人的壓力。

德州人贏球重點在於利用四分衛華生（Deshaun Watson） 的運動能力，以及在攻防線上給許小馬更多的壓力，至於小馬部分除了拉克保持穩定外，必須摧毀德州人進攻鋒線，加上接球員希爾頓）（的發揮，有望將季末的良好氣勢帶到比賽中並且贏得勝利。

▲NFL德州人隊防守邊鋒瓦特(J.J. Watt)。（(圖／達志影像／美聯社)

▲NFL德州人隊防守邊鋒瓦特(J.J. Watt)。（(圖／達志影像／美聯社)

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關鍵字： NFL美洲虎德州人
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