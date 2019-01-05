基特要價太高！　瑞爾穆托交易延宕爽到教頭馬丁利

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托(J. T. Realmuto)。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

過去這幾個月來，馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）交易吵得沸沸揚揚，儘管他早已向球團放話「交易」，但交易進度還是一拖再拖，照目前情況發展下去，今年他續穿馬林魚球衣春訓的機會很大，總教練馬丁利（Don Mattingly）抱持樂觀態度，盼他留隊幫助馬林魚贏球。

「對我來說，我現在是超級無敵開心，因為我覺得他將再次與我們一起參加春訓營。」馬丁利受訪時開心表示，「他的存在帶給球隊贏球的機會，同時也幫助球隊一起成長。」

基特（Derek Jeter）團隊接手馬林魚後大甩賣，讓瑞爾穆托決定出走，去年10月球季結束後，他直接拒絕馬林魚提出的延長合約，更向高層放話交易，但馬林魚交易態度被動，使得原有興趣的球隊都失去耐心，開始轉往「B計畫」發展，導致交易延宕。

自瑞爾穆托交易消息傳出，洋基、教士、大都會、紅人、太空人、費城人和小熊都展露交易興趣，而馬林魚交易進度緩慢的主因在於要求過高，農場潛力已經無法打動，馬林魚想藉這波交易換到大聯盟即戰力球星。

現年27歲的瑞爾穆托，生涯大聯盟第4個完整賽季打出代表作，繳出.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打、貢獻74分打點，上壘率、長打率以及全壘打數都是生涯最佳，首度入選國聯明星隊並且獲得銀棒獎肯定，可說是目前交易市場最頂級的捕手。

▲捕手葛蘭達也在自由市場等待新合約。（圖／達志影像／美聯社）



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