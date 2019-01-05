運動雲

> >

基特要價太高！　瑞爾穆托交易延宕爽到教頭馬丁利

ETtoday運動雲

▲瑞爾穆托(J. T. Realmuto)（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚明星捕手瑞爾穆托(J. T. Realmuto)。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

過去這幾個月來，馬林魚明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）交易吵得沸沸揚揚，儘管他早已向球團放話「交易」，但交易進度還是一拖再拖，照目前情況發展下去，今年他續穿馬林魚球衣春訓的機會很大，總教練馬丁利（Don Mattingly）抱持樂觀態度，盼他留隊幫助馬林魚贏球。

「對我來說，我現在是超級無敵開心，因為我覺得他將再次與我們一起參加春訓營。」馬丁利受訪時開心表示，「他的存在帶給球隊贏球的機會，同時也幫助球隊一起成長。」

基特（Derek Jeter）團隊接手馬林魚後大甩賣，讓瑞爾穆托決定出走，去年10月球季結束後，他直接拒絕馬林魚提出的延長合約，更向高層放話交易，但馬林魚交易態度被動，使得原有興趣的球隊都失去耐心，開始轉往「B計畫」發展，導致交易延宕。

自瑞爾穆托交易消息傳出，洋基、教士、大都會、紅人、太空人、費城人和小熊都展露交易興趣，而馬林魚交易進度緩慢的主因在於要求過高，農場潛力已經無法打動，馬林魚想藉這波交易換到大聯盟即戰力球星。

現年27歲的瑞爾穆托，生涯大聯盟第4個完整賽季打出代表作，繳出.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打、貢獻74分打點，上壘率、長打率以及全壘打數都是生涯最佳，首度入選國聯明星隊並且獲得銀棒獎肯定，可說是目前交易市場最頂級的捕手。

▲2016國聯冠軍戰、道奇葛蘭達開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲捕手葛蘭達也在自由市場等待新合約。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬林魚瑞爾穆托馬丁利
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／3年前今天風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留抉擇

韓國瑜效應！崇越隼鷹要搬到高雄　高市要有城市隊了

水手帶鈴木一朗到日本開幕　如果7安打就續留大聯盟

中職／劉芙豪赴美巧遇風神　難忘當年汗水流不停

陳偉殷新背號曝光！深夜IG貼照「不說一句話」　球迷神解

UBA／離譜吹判！最後19.7秒竟然能重打？　高師大贏球變輸球

讀者回應

﻿

最新新聞

1巴特勒對自己進攻端角色不滿

2哈登衝上MVP首位　詹皇因傷掉出前5

3花工小鮮肉王馮穎瑞情緒沈穩有人氣

4詹家姐妹布里斯本女網賽屈居亞軍

5基特要價太高　瑞爾穆托交易延宕

熱門新聞

13年前風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留

2高市要有城市隊了　崇越要搬到高雄　

3鈴木一朗日本開幕　7安打續留

4劉芙豪赴美遇風神　難忘汗水不停

5陳偉殷新背號曝光　球迷神解

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366