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早知道會被馬刺迷噓爆　雷納德：這只會讓我成長

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▲暴龍雷納德(Kawhi Leonard)重返馬刺。（圖／CFP）

▲雷納德重返聖城卻不受球迷歡迎。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

去年夏天被交易至暴龍的雷納德(Kawhi Leonard)，4日重返聖城踢館，但只要持球就被滿場馬刺迷噓爆，還有人大喊「叛徒」，對此「可愛」淡定表示本來就知道會有這樣的待遇，「我只會欣然接受，因為這只會使我變得更好。」

在馬刺成長為頂級小前鋒，雷納德上季卻因傷只出賽9場，還爆出和球團鬧不合，讓苦等他的隊友和球迷相當不滿，最終他被交易至多倫多，與前暴龍一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)互換東家，4日他首度重返培育他7年的聖城。

賽前雷納德就表示，不確定球迷會如何對待他，「但若是比較粗魯的接待的話，我想那只會讓我變得更強。」，果不其然，球迷不歡迎雷納德的到來，不僅場邊出現許多攻擊性標語，還多次出言諷刺他是「叛徒」，甚至有人譏諷他「不是一位領袖」、責罵他「恩將仇報」。

儘管聖城反應激烈，雷納德卻不受影響，整場繳出21分、5助攻，可惜不敵馬刺全隊超過5成5命中率的凶猛火力，最終以107比125吞敗，「我們在進攻、防守轉換做得不是很好，反觀馬刺卻能掌握節奏、把握機會，最終奪勝。」

賽後雷納德被問及是否對於馬刺球迷的反應感到失望時，雷納德表情淡淡的說，「噓聲只會讓我變得更好，我接受也享受在比賽中，畢竟媒體在擾亂人們這一方面做得很好，影響他們用特定方式去思考，我早知道會有這樣的結果。」

關鍵字： NBA暴龍馬刺雷納德
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