世界球后穩坐108週　戴資穎16日馬來西亞展開新賽季

▲戴資穎新賽季將在馬來西亞展開。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一期世界排名，戴資穎仍以破十萬分穩坐球后之位，與第二名的奧原希望還有約1萬5千分的差距，接下來她將在16日迎來新賽季首場比賽，於馬來西亞大師以頭號種子之姿出擊，首戰將對上香港張雁宜。

2018年對戴資穎來說，是相當豐收的一年，不僅持續領跑女單，還創下了8冠的紀錄，包括印尼大師賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、亞運女單金牌、台北公開賽、丹麥公開賽，積分不但進入10萬分俱樂部創下女單史上最高，還締造31連勝紀錄，超越中國女單李雪芮的30連勝紀錄。

2019年到來，也表示選手們將迎來新的賽季，戴資穎接下來將出戰超級500賽的馬來西亞大師賽，去年她在此站闖進決賽，可惜最終不敵泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)屈居亞軍，今年再度挑戰，首戰於16日將碰上張雁宜，兩人過去交手7次戴資穎不曾吞敗，若順利過關，戴資穎預計會在8強再碰依瑟儂。

據BWF官方顯示，戴資穎新賽季目前僅有馬來西亞大師賽，接下來的印尼大師賽第一種子為奧原希望，表示戴資穎並未參賽，去年戴資穎在印尼大師賽中奪冠，今年若不參賽，恐會影響積分跌破十萬。

馬來西亞大師賽於15日展開，戴資穎預計16日登場，除了戴資穎外，台將還有男單王子維、男雙廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵等人也將參賽。