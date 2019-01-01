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戴資穎2018年勇奪8冠創最佳　王齊麟一日雙冠寫生涯歷史

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▲▼中華台北羽球公開賽,女單決賽,冠軍戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

▲台北公開賽冠軍戴資穎。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

回顧2018年羽球賽季，不能不提到世界球后戴資穎在今年創下的各項紀錄，雖然在香港公開賽、年終總決賽因為傷退，無緣再拚冠，但好表現仍被外媒認可值得讚賞，期待戴資穎明年能夠再創佳績。

戴資穎世界球后的寶座來到第107周，持續領跑女單，並在今年創下8冠的紀錄（印尼大師賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、亞運女單金牌、台北公開賽、丹麥公開賽），積分不但進入10萬分俱樂部更創下女單史上最高，加上31連勝的霸業。

戴資穎目前穩坐球后107周，紀錄僅次於大陸王儀涵的116周、張寧的122周還有李雪芮的124周，不過明年度仍大有可為，外媒《badzine》也特別提到戴資穎2018年的精彩表現，仍值得讚許，另一名被提到的台灣選手，則是雙打的王齊麟。

雙麟配中的王齊麟則是在超級300賽紐西蘭公開賽，李佳馨和搭配混雙，在決賽以2比1擊敗南韓組合徐承宰、蔡侑玎，也是兩人搭擋以來主要賽事的冠軍；同一天與陳宏麟搭擋男雙，也獲得冠軍，一日雙冠的成績，也是生涯首次，也期待他接下來在雙打的好表現。

不過在結束年終賽後，已經32歲的陳宏麟，確定今年要退休，可能轉為教練，因此雙麟配也確定成為絕響，另一邊李洋、李哲輝的雙李配也確定拆夥，李洋加入土地銀行球團後，將要搭擋王齊麟，仍在合庫的李哲輝，則是暫時改搭楊博軒。

▼王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 台北公開賽,雙麟配,陳宏麟,王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 戴資穎王齊麟
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