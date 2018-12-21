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羽球雙打新賽季組合大洗牌　世錦賽銅牌雙麟、雙李配都拆夥

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▲▼ 羽球年終賽,男雙組合陳宏麟／王齊麟。（圖／CFP）

▲ 羽球年終賽,男雙組合陳宏麟、王齊麟。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）年終總決賽過後，羽球國際賽事今年全部結束，其中雙打組合部分可說是大洗牌，在男雙組合的雙麟配、雙李配都確定拆夥，李洋加入土地銀行球團後，將要搭擋王齊麟，仍在合庫的李哲輝，則是暫時改搭楊博軒。

台灣男雙今年在各項大賽上都很有表現，其中雙李配的李洋李哲輝目前世界排名17，雖然無緣打進年終賽，不過在亞運打進4強收穫銅牌，兩人曾說今年的目標已經達成，不過隨著李洋加入土地銀行球團，雙李也確定拆夥。

▼雙李配,李洋、李哲輝。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 台北公開賽,雙李配,李洋,李哲輝。（圖／記者謝孟儒攝）

另一頭，今年為我國拿下世錦賽男雙銅牌的雙麟配陳宏麟王齊麟，更是在年終總決賽晉級4強，寫下創男雙史上第一組晉級的佳績，不過今年32歲的陳宏麟，已經確定明年要退休，可能轉為教練，因此雙麟配也確定成為絕響，對此，王齊麟雖然覺得感傷，「不過和李洋是國中同學，加上因為一直都一起在國家隊，所以對彼此都滿熟悉的，他目前在印度聯賽，會等到之後再開始練習熟悉。」

最新的男雙組合，將由同球團的李洋搭上王齊麟，李哲輝則是搭擋楊博軒：女雙及混雙組合部分也有更動，許雅晴和吳玓蓉的許吳配拆夥，許雅晴新搭擋為胡綾芳、吳玓蓉則是跟女單好手白馭珀組和；混雙許雅晴新賽季將不再和李洋搭擋，改和林家佑組隊。

▼李洋、許雅晴。（圖／記者張克銘攝）

▲台北羽球公開賽,李洋,許雅晴。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 雙麟雙李
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