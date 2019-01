雷納德遭噓媽媽受不了與球迷對嗆　波總：對噓聲很難過

▲雷納德首度回馬刺遭球迷狂噓,媽媽受不了與球迷互嗆。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

今夏雷納德(Kawhi Leonard)與馬刺不合一事鬧沸沸揚揚,最終他也離開聖城轉戰暴龍,4日「可愛」首度回到馬刺作戰,果不其然引來現場球迷狂噓,儘管黑衫軍製作影片感謝雷納德與格林(Danny Green),但仍無法平息球迷的怒火,而「可愛」的媽媽在場邊也受不了,與現場球迷對嗆,波波維奇(Gregg Popovich)賽後則表示隊球迷噓聲感到難過。

這場眾所矚目的對戰,暴龍完全潰敗整場被馬刺壓著打,終場以107比125遭到狂電,不過兩隊當家球星雷納德與迪羅臣面對老東家都發揮良好,但只要「可愛」一持球就引起現場球迷狂噓,次節站上罰球線全場更大喊「叛徒」場邊更出現許多攻擊性標語,有的人譏諷「不是一位領袖」甚至罵他「恩將仇報」。

Kawhi's mom was not having it with this Spurs fan



(via @DavidShitler) pic.twitter.com/85V1MmNTfY