雷納德遭噓媽媽受不了與球迷對嗆　波總：對噓聲很難過

▲雷納德首度回馬刺遭球迷狂噓，媽媽受不了與球迷互嗆。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

今夏雷納德(Kawhi Leonard)與馬刺不合一事鬧沸沸揚揚，最終他也離開聖城轉戰暴龍，4日「可愛」首度回到馬刺作戰，果不其然引來現場球迷狂噓，儘管黑衫軍製作影片感謝雷納德與格林(Danny Green)，但仍無法平息球迷的怒火，而「可愛」的媽媽在場邊也受不了，與現場球迷對嗆，波波維奇(Gregg Popovich)賽後則表示隊球迷噓聲感到難過。

這場眾所矚目的對戰，暴龍完全潰敗整場被馬刺壓著打，終場以107比125遭到狂電，不過兩隊當家球星雷納德與迪羅臣面對老東家都發揮良好，但只要「可愛」一持球就引起現場球迷狂噓，次節站上罰球線全場更大喊「叛徒」場邊更出現許多攻擊性標語，有的人譏諷「不是一位領袖」甚至罵他「恩將仇報」。

Kawhi's mom was not having it with this Spurs fan



(via @DavidShitler) pic.twitter.com/85V1MmNTfY — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月4日

雖然雷納德轉戰多倫多，但他的媽媽仍住在聖安東尼奧，本戰也到現場來觀戰，但自己兒子遭到全場謾罵狂噓，心情肯定受到影響，她也忍無可忍，在場邊直接與球迷站起來互嗆，最終靠著朋友安撫才平息怒火。

但身為聖城教頭，波波維奇賽後受訪也對球迷的噓聲感到難過，也幫雷納德說話，「我為此感到很難過，因為雷納德是一位個性很好的人，但是我們每個人都會在這一聲中有許多關鍵的決定，這些決定關於自己的未來，而實際她雷納德做的決定和一般人沒有什麼不同，所以說實話我其實很難受。」

▲波波維奇對於球迷噓雷納德感到難過。（圖／CFP）