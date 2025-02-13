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比72勝公牛、五星宇宙勇還強　雷霆百回合淨勝分獨居歷史第1

▲雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（右）帶隊打出歷史第1百回合淨勝分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

奧克拉荷馬雷霆是本賽季奪冠大熱門，目前戰績43勝9敗排名聯盟龍頭。截至台灣時間12日，雷霆的百回合淨勝分（Net Rating）獨居歷史第1，勝過1996年喬丹（Michael Jordan）率領的72勝公牛，以及2017年杜蘭特（Kevin Durant）帶槍投靠的五星勇士。

NBA記者西德里（Evan Sidery）統計，目前雷霆擁有史上最高的百回合淨勝分，每百回合可贏過對手13.5分。

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▲杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年勇士杜蘭特（左）、柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

以下是其他年代著名強隊的百回合淨勝分，列出的其它4支球隊最終都贏得了總冠軍：

2024-25 雷霆 = +13.5
1995-96 公牛 = +13.4
1996-97 公牛 = +12.0
2016-17 勇士 = +11.6
2023-24 塞爾提克 = +11.6

▲1996年公牛喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

▲1996年公牛喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是本年度MVP熱門人選，他在本季目前公布的3次西區單月MVP中已囊括2次。

根據美國權威賠率網站《DKSportsbook》數據顯示，吉爾吉斯-亞歷山大目前以-600的賠率遙遙領先金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）和公鹿頭牌安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

吉爾吉斯-亞歷山大 = -600
約基奇 = +425
安戴托昆波 = +8000

關鍵字： NBA雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大

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