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影／王建民找回自己的後勁　盼為大家帶來力量

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▲王建民。（圖／翻攝LATE LIFE: THE CHIEN-MING WANG STORY 後勁: 王建民粉絲團）

▲王建民。（圖／翻攝LATE LIFE: THE CHIEN-MING WANG STORY 後勁: 王建民粉絲團）

體育中心／綜合報導

《後勁：王建民》口碑持續延燒，2日全台票房已經突破500萬，吸引許多企業爭相包場，王建民日前錄製一段新年祝福影片，透過電影官方粉絲團向球迷們祝賀新年快樂，也希望透過紀錄片，帶給大家力量。

王建民在影片中說道，「過去一年大家辛苦的工作，養家、比賽、考試...大家辛苦了！過程中可能會遇到困難、挑戰、低潮和不順，但就像我也經歷過受傷、復健，不斷靠著訓練才重新站起來，這個過程會很辛苦但是我不放棄，我找回了我的後勁，在後勁：王建民的電影有記錄下這些片段，希望可以分享給你們，給你們帶來力量，祝福大家2019年新年快樂，happy new year！」

《後勁：王建民》是一部可以激勵人心，面對逆境仍保有永不放棄的精神，許多觀眾反應《後勁：王建民》中，最讓他們感動和驚訝地的其實不是王建民重返大聯盟的部分，而是王建民的太太和小孩，還有王建民的爸媽，以及王建民在美國遇到的教練：尼爾艾倫、比利康納斯，朋友們、還有他的經紀人張嘉元互動的過程與情感，其實過程有許多辛酸，還有小孩對於王建民常常缺席的抱怨、王建民對於自己不能陪伴父母，以及父母希望建民可以休息的真實心聲。都讓觀眾看了心酸酸，也更心有戚戚焉。

導演陳惟揚(Frank W. Chen)為了回答更多的觀眾問題和互動，決定將12月30日飛回美國的計畫往後推延，只希望可以多留在台灣，和更多的觀眾映後分享《後勁：王建民》。

關鍵字： 王建民MLB
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