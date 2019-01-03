尼克坎特與總管談心　坦言不想離開球隊只是厭倦輸球

▲尼克中鋒坎特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

尼克土耳其籍中鋒坎特（Enes Kanter）近3場轉為替補出發，數據也因此大幅度下降，他於近日對尼克球團大肆抱怨，根據《ESPN》報導，坎特已與尼克總管佩瑞（Scott Perry）開會討論他的球隊定位，坎特表示，自己並不想離開尼克，只是輸球令他感到很煎熬。

坎特表示，「我沒有要求佩瑞交易我，我只是想贏，我很喜歡尼克，希望尼克能進季後賽，我對輸球感到很不安，憤怒跟挫折都來自輸球，近13場輸12場很煎熬。」

「佩瑞告訴我，這是我生涯最大的考驗之一，要我成為一個好隊友，盡力幫助年輕球員，我也不想坐領薪水什麼都不做，所以我每場都會全力求勝。」坎特補充道。

坎特近三場比賽因為降為替補且上場時間減少因此大肆抱怨，他不理解為何教練團不安排他打先發，甚至上場時間也變少。坎特本季先發上場可拿下14.8分、10.3籃板，而近三場替補出賽時間只有17分鐘並攻下8.3分、7籃板成績。

坎特其實於本季出曾一度連12場擔任替補且表現不俗，11月份還寫下聯盟近20年來首度替補出賽拿下23分、24籃板的雙二十紀錄，當時他並沒有怨言，也獲總教練費茲戴爾稱讚他心態正確，但近日卻擔任3場替補就向高層抱怨。

以上場時間而言，坎特當時連12場擔任替補時場均時間可達23.1分鐘，甚至有3場超過30分鐘，其中更有1場高達40分鐘宛如假性替補，與近3場僅有17分鐘落差甚大，且當時尼克12戰還有3勝，如今尼克近13戰僅有1勝，上場時間與輸球恐是坎特抱怨的最大主因，坎特與尼克合約將於本季後結束，他也可能因想尋求大約而希望力求表現。

▼坎特已效力尼克兩季（圖／達志影像／美聯社）