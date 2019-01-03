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近期9出賽8進球送3助攻　亞洲一哥孫興慜平均124分鐘就進球

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▲▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃即將在6日登場，其中效力於英超熱刺的亞洲一哥孫興慜，要在13日踢完曼聯後才歸隊，近期孫興慜表現超火，參與9場比賽送出8顆進球和3次助攻，近期比賽中平均124分鐘就能進球，不過他也將暫離熱刺，回歸南韓國家隊。

孫興慜先是在上個月對上南安普敦進球，熱刺最終以3比1贏球，這也是他在熱刺攻進第51球；出戰艾佛頓時，孫興慜和凱恩梅開二度，加上孫興慜送出助攻連造4球，幫助球隊以6比2大勝艾佛頓，熱刺的6顆進球中，就有5球和他有關。

熱刺2日對上卡迪夫城，上半場第3分鐘凱恩（Harry Kane）就率先進球，第12分鐘孫興慜助攻艾瑞克森，熱刺2比0，第26分鐘凱恩再助攻孫興慜，孫興慜禁區刁鑽角度進球，下半場雙方都未能破門，最終熱刺以3比0贏球。

此戰之後，凱恩寫下碰上28隊的對手都有進球的紀錄，不過孫興慜的狀態更火，最近出戰9場比賽送出8顆進球和3次助攻，等於製造11顆進球，如果從去年11月算起，則是出賽11場取得8個進球和6次助攻，等於出賽124分鐘就能有一顆進球。

孫興慜在印尼雅加達亞運結束回歸熱刺後，有7場沒有進球紀錄，不過隨即狀態回穩，在去年11月24日之後，也成為英超進球數最多的球員，不過他隨即要在13日踢完對曼聯比賽後回歸南韓隊，至少將錯過英超3場賽事，空缺將由其他隊友替補。

▲▼ 英超熱刺孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 孫興慜熱刺英超亞洲盃亞足賽
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