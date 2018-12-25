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英超即時戰力榜亞洲一哥孫興慜衝榜首　超越薩拉赫、凱恩

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▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

▲熱刺孫興慜。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

效力英超托特納姆熱刺的亞洲一哥孫興慜，近期狀況火燙，不只剛以兩射門一助攻幫助球隊擊敗艾佛頓，更入選2018年亞洲金球獎名單，成為奪獎的大熱門，現在又在英國媒體評選的英超球員即時戰力榜中位居榜首。

孫興慜先是在5日對上南安普敦進球，熱刺最終以3比1贏球，這也是他在熱刺攻進第51球，並自16歲加入德甲球隊漢堡的青年隊，2010年升至一隊後，開啟的旅歐生涯中，達到的第100顆進球，之後持續刷新自己的進球數。

熱刺24日出戰艾佛頓，雖然熱刺先落後，不過靠著亞洲一哥孫興慜和凱恩梅開二度，加上孫興慜送出助攻連造4球，幫助球隊以6比2大勝艾佛頓，熱刺的6顆進球中，就有5球和他有關，因此也被天空體育評選最新英超球員戰力榜中，衝上第一位。

根據排行，第一位是孫興慜，第二位則是西漢姆聯的羅伯特（robert snodgrass）、第三是利物浦薩拉赫（Mohamed Salah）、第四則是曼聯的林加德（Jesse Ellis Lingard），第五為曼聯的拉什福德（Marcus Rashford）、熱刺凱恩（Harry Kane）第八，切爾西哈薩德（Eden Hazard）第十三。

該排行榜共綜合進球數、助攻數等34項數據，不同位置的球員在同一數據上的積分也不同，數據是包括過去五週內的所有積分，因此會隨著時間推進而有所變化。

另外，亞洲盃將在明年1月開踢，孫興慜將會錯過南韓小組賽的前兩場比賽，預計等到13日在英超踢完曼聯比賽後才會歸隊，因此最可能在16日碰上大陸時登場。

▼孫興慜單挑切爾西4人，為熱刺踢進第50球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼孫興慜為熱刺踢進第50球 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 孫興慜熱刺英超亞洲盃亞足賽
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