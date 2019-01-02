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中職／悍將行銷業務部長上任　劉炳良盼成球員強力後盾

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▲▼富邦悍將劉炳良 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲富邦悍將劉炳良 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將行政部門有了新的人事調動，前球團行銷總監陳俊池因個人因素請辭後，2日新任的行銷業務部長劉炳良上任，並將統整富邦悍將行銷、企劃、商品、公關等4大部門，

劉炳良出身於新竹，他的父親曾受「教官」曾紀恩指導，與母親都因熱愛棒球相識、相戀，從小劉炳良就受到爸爸影響，開始學習棒球，國中也踢過足球，高中擔任新竹中學棒球隊投手，熱愛棒球的他，在軍訓課時投擲手榴彈受傷，之後他就因為復健需要，以游泳為主要運動項目。

劉炳良笑說：「我以前是兄弟、洪一中的球迷，所以過去也很喜歡Lamigo，80幾歲的媽媽跟家人全部一起去看球，也見證了陳金鋒退休那場比賽，富邦在前年接下這支球隊後，身為富邦的一份子，對球隊有一定的效忠，所以我也愛上這支球隊。」

談到對爲來的期望，劉炳良說：「過去Lamigo遷主場到桃園，他們花了5年的時間經營，慢慢的在近5年看到成果，現在富邦賦予這支球隊新的生命，確實需要時間經營。」

劉炳良希望自己能跟富邦悍將走過這段新的開始，也期待自己所率領的行銷、業務等部門能成為球隊最強力的後盾，讓球員能無後顧之憂的奮戰，並創造出屬於悍將的文化，與球迷創造出屬於自己的悍將回憶。

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