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亞足賽／孫興慜缺陣李在城責任重大　具滋哲接班人黃仁範入選

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▲▼ 亞足賽,亞洲盃,黃仁範 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁範。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃即將在6日登場，其中南韓要力拼在1960年奪冠後的冠軍，徵召效力於英超熱刺的亞洲一哥孫興慜、英超紐卡索聯的奇誠庸等人入選，並加入亞運新秀等，其中李在城、黃仁範的實力也逐漸受到關注。

南韓的23人名單中，不乏世界盃的熟面孔，包括孫興慜、奇誠庸、李青龍、黃喜灿、趙賢祐、、具滋哲、李在城等人，更包括了本屆亞運收穫冠軍的陣容黃義助、金英權、李鎔、洪喆等，旅歐人數雖然沒有日本隊多，不過中生代搭配新生代組合，陣容仍相當完整。

《Foxsport》選出的關鍵球員為，目前效力德乙霍爾斯坦基爾的李在城，26歲的李在城司職中場，在俄羅斯世界盃之後，終於打進在霍爾斯坦基爾的進球，目前出賽15場有3進球，由於孫興慜將缺席對陣菲律賓和吉爾吉斯的比賽，組織進攻的大任也將落在李在城肩上。

而新秀則是選擇了22歲的黃仁範，黃仁範目前效力K1大田市民俱樂部，過去三個賽季中都被選進最佳陣容，也參與本屆亞運幫助球隊拿下冠軍，也被視為逐漸崛起的南韓新星，司職中場的他並非傳統的中場球員，而是能在邊線尋找機會傳球給隊友進攻，很可能會是具滋哲的接班人，提前退伍的他，前途也備受關注。

▼ 李在城。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,李在城 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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