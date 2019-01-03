四度冠軍戰碰頭　騎士湯普森讚勇士老將群值得尊敬

▲騎士湯普森（持球者）有四度總冠軍對戰勇士經驗（圖／路透社）

記者陳瑞浩／綜合報導

騎士中鋒湯普森（Tristan Thompson）曾四度於總冠軍賽對決衛冕軍勇士，他近日接受《Yahoo Sports》名記者海恩斯（ Chris Haynes）受訪表示，他認為勇士隊老將儘管處於生涯晚期，但總能在總冠軍賽有所表現，不論是三分或關鍵罰球表現，他認為勇士老將們相當值得尊敬。

湯普森在去年總冠軍賽第四場遭勇士橫掃時，因輸球甚至未與勇士隊球員握手，但他在近日受訪時仍表示相當尊敬勇士隊的老將們。

湯普森表示，「儘管他們在職涯的尾巴，但他們總是能在冠軍賽表現得很出色，像伊古達拉（Andre Iguodala）當大家不認為他會投三分或者命中罰球時，他總是能命中，真的很值得尊敬。」

▲騎士湯普森（防守者）。（圖／達志影像／美聯社）

「李文斯頓（Shaun Livingston）也是，當大家說他不太得分，他就砍了17分，史貝茲（Marreese Speights）在冠軍賽上場時間不多，但他一上場就拿下8分，甚至巴柏沙（Leandro Barbosa）等人都是，勇士的老將永遠都是準備好的，你不得不尊敬他們，而且他們始終都能發揮這樣的表現。」

伊古達拉與李文斯頓兩人與陣中球星杜蘭特下個球季都是與勇士簽約的最後一季，且本季結束後陣中球星湯普森（Klay Thompson）合約就將到期，勇士可能將優先考慮兩位球星而非老將，伊古達拉與李文斯頓是否再獲勇士續約仍有相當大的變數。

騎士湯普森目前以球齡7年為騎士陣中第三老，第一與第二分別為12年資歷的弗萊（Channing Frye）與10年資歷的洛夫（Kevin Love），而湯普森與洛夫也成為本季騎士隊陣中唯二有四度在總冠軍賽對戰勇士隊經驗的球員。

▼勇士老將伊古達拉。（圖／CFP）