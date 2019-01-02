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打法位置不同　太陽狀元艾頓仍視勇士湯普森為偶像

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▲艾頓感謝恩比德表示要把他技術都偷走。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽狀元中鋒艾頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

太陽狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）與勇士小前鋒湯普森（Klay Thompson）儘管兩人相差8歲且身高、打法、位置截然不同，但艾頓於2日受《水星報》採訪時表示，湯普森其實是他自學生籃球時激發他打球動力的偶像，也希望像湯普森一樣受到關注。

艾頓表示，「我當時在巴哈馬（Bahamas）訓練營的時候看到了湯普森，他的投籃太準了，親眼看他投籃有一種震撼的感覺，當時我還不太懂籃球，甚至也不太了解他的打法，但我當時就想成為像他一樣的球員，也希望像他一樣受到關注。」

湯普森雖然出生於加州洛杉磯，但父親老湯普森（Mychal Thompson）卻與同樣出身於佛羅里達州巴哈馬的艾頓為同鄉，暑假期間返回巴哈馬參加父親的公益訓練營的湯普森也因此與艾頓有了一面之緣，當時的艾頓才14歲，但其實湯普森已注意到艾頓，當時22歲的湯普森曾表示，他認為艾頓的身高及打法相當靈活，是一位值得關注的球員，更有機會於聯盟打滾20年之久。而六年後艾頓成為2018年選秀狀元，湯普森也朝自己的第四次總冠軍之路邁進。

兩人在本季對戰上艾頓顯然卯足全力表現，本季他兩場對戰勇士都寫下20分、10籃板以上成績，而湯普森兩場則都仍受外線手感低迷影響僅繳出15分左右低於場均得分的成績。

艾頓本季以狀元之姿加盟太陽，場均可繳出17分、10.9籃板、2.2阻攻，湯普森本季三分球命中率雖然寫下生涯新低，但場均仍可有21分、4.2籃板、2助攻、1抄截表現。老湯普森曾對艾頓表現表示，「他的光芒都被唐西奇（Luka Doncic）蓋住了，畢竟獨行俠戰績較好也在挑戰季後賽，太陽則打得很掙扎，儘管如此我認為艾頓在我心中仍是最佳新秀。」

▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 太陽勇士湯普森艾頓NBA
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