公牛將啟動三人交易　火箭因欠三分火力有意哈樂戴

▲公牛後衛哈樂戴（Justin Holiday）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭本季補強慾望強烈，頻頻透過發展聯盟與自由球員市調整陣容，根據《The Athletic》2日報導，火箭因希望加強外線火力，故有意公牛得分後衛哈樂戴（Justin Holiday），除後衛之外，公牛也想要有一名有保護籃筐能力的替補中鋒。聯盟消息人士也透露，公牛目前正打算將小前鋒帕克（Jabari Parker）、中鋒羅培茲（Robin Lopez）與哈樂戴進行三人打包交易。

火箭自休賽期間小前鋒亞瑞沙（Trevor Ariza）離隊後，對有三分火力的射手就相當渴望，而公牛哈樂戴本季可繳出11.8分、4.5籃板、2.3助攻成績，三分球命中率可達36.2%，本季共投進96顆三分球更排名聯盟第8，故火箭對哈樂戴相當有興趣。

▼ 公牛中鋒羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

根據《芝加哥論壇報》報導，聯盟消息人士透露，公牛近期可能將啟動三人交易，球員為2014年榜眼帕克、羅培茲與得分後衛哈樂戴。因羅培茲與哈樂戴兩人合約都在本季將到期，公牛有意願將兩人送走，帕克則是因遭總教練柏伊蘭（Jim Boylen）質疑防守能力而移出輪替陣容並放上交易檯面。

本季火箭後場戰力在戈登（Eric Gordon）、保羅（Chris Paul）狀況不穩定的情況下，進攻僅由哈登（James Harden）一人撐起，儘管近期打出連勝，但火箭想再升級三分火力的想法仍尚未減弱，火箭目前後場除哈登外看似兵源充足卻都不夠穩定，保羅、奈特（Brandon Knight）、戈登有腿傷疑慮、卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）僅擅長組織，瑞佛斯（Austin Rivers）目前也剛加入球隊，火箭若再迎來哈樂戴，外線火力與健康狀況不穩定的問題將有機會改善。

▼保羅本季因腿傷未痊癒進攻火力下降不少。（圖／CFP）