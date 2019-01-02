運動雲

> >

公牛將啟動三人交易　火箭因欠三分火力有意哈樂戴

ETtoday運動雲

▲▼哈樂戴（Justin Holiday）。（圖／CFP）

▲公牛後衛哈樂戴（Justin Holiday）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭本季補強慾望強烈，頻頻透過發展聯盟與自由球員市調整陣容，根據《The Athletic》2日報導，火箭因希望加強外線火力，故有意公牛得分後衛哈樂戴（Justin Holiday），除後衛之外，公牛也想要有一名有保護籃筐能力的替補中鋒。聯盟消息人士也透露，公牛目前正打算將小前鋒帕克（Jabari Parker）、中鋒羅培茲（Robin Lopez）與哈樂戴進行三人打包交易。

火箭自休賽期間小前鋒亞瑞沙（Trevor Ariza）離隊後，對有三分火力的射手就相當渴望，而公牛哈樂戴本季可繳出11.8分、4.5籃板、2.3助攻成績，三分球命中率可達36.2%，本季共投進96顆三分球更排名聯盟第8，故火箭對哈樂戴相當有興趣。

▼ 公牛中鋒羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 公牛，羅培茲（Robin Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《芝加哥論壇報》報導，聯盟消息人士透露，公牛近期可能將啟動三人交易，球員為2014年榜眼帕克、羅培茲與得分後衛哈樂戴。因羅培茲與哈樂戴兩人合約都在本季將到期，公牛有意願將兩人送走，帕克則是因遭總教練柏伊蘭（Jim Boylen）質疑防守能力而移出輪替陣容並放上交易檯面。

本季火箭後場戰力在戈登（Eric Gordon）、保羅（Chris Paul）狀況不穩定的情況下，進攻僅由哈登（James Harden）一人撐起，儘管近期打出連勝，但火箭想再升級三分火力的想法仍尚未減弱，火箭目前後場除哈登外看似兵源充足卻都不夠穩定，保羅、奈特（Brandon Knight）、戈登有腿傷疑慮、卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）僅擅長組織，瑞佛斯（Austin Rivers）目前也剛加入球隊，火箭若再迎來哈樂戴，外線火力與健康狀況不穩定的問題將有機會改善。

▼保羅本季因腿傷未痊癒進攻火力下降不少。（圖／CFP）

▲▼保羅(Chris Paul)。（圖／CFP）

關鍵字： 哈樂戴羅培茲帕克公牛火箭NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

榜眼回鄉效力29場就遭棄用　公牛帕克認為自己不夠完美

熱門新聞

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

大聯盟寒冬超過200球員沒頭路　僅6人獲複數年合約

中職／兄弟洋將底定、富邦差一人　統一、桃猿還在簽

水手4年5600萬簽菊池雄星　將為凱戈新合約帶來衝擊？

揮18拳爽拿2.7億每秒賺近200萬！梅威瑟：打得好開心

爆打到哭！日本超新星挑戰五月天　140秒就舉白旗投降

讀者回應

﻿

最新新聞

1字母哥超狂「後仰」隔扣還搧3鍋

2詹皇的最偉大言論遭前輩砲轟

3雷納德爆砍45分創生涯新高退爵士

4CBA／林志傑喊話助廣廈挺過低潮

5洪楷傑、張鎮衙缺戰影響政大戰績

熱門新聞

1前HBL球星　遭爆騙財

2大聯盟寒冬　僅6人獲複數年合約

3兄弟洋將底定、富邦差一人　獅猿還在簽

4水手簽菊池　影響凱戈新合約？

5梅威瑟18拳爽拿2.7億每秒近200萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366