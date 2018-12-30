榜眼回鄉效力29場就遭棄用　公牛帕克認為自己不夠完美

▲公牛帕克。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

2014年選秀榜眼帕克（Jabari Parker）本季初才加盟家鄉球隊芝加哥公牛，但他於14日效力公牛的第29場後就遭公牛放上交易檯面並移出輪替陣容，帕克於29日接受《芝加哥論壇報》採訪時無奈表示，「我想我不夠完美吧！但我仍可以做到很多事情；我現在只想好好打球。」

帕克針對眾多聲浪認為是他防守不好才遭公牛放上交易檯面時表示，「我想我不夠完美吧，但我仍可以做到很多事情，像是進攻，籃板或者傳球。」

「比賽中一定會有一些失誤，你不能因為一些失誤就叫球員坐板凳，球員會有球員自己的判斷，就像攻守轉換，也沒有一個人是不會發生失誤的。」帕克補充道。

帕克本季場均上場時間為30分鐘，場均可拿下15.2分、6.9籃板、2.3助攻，他進入11月時曾連續5場繳出場均22.4分的得分，但當時公牛5戰只收下1勝，他更在公牛更換總教練後表現直直落，15日之後就遭球隊移出輪換陣容並放上交易檯面兜售。

由於帕克本季與公牛的合約高達2年4000萬，高薪的條件使得談判條件困難許多，帕克對此表示，「我只想好好打球，打有意義的比賽，而不是只有4分鐘的那種，我只需要耐心的等待，我現在看到的是更遠的未來。」

帕克最佳球季為生涯第三年的公鹿時期，他該季場均可繳出20.1分、6.2籃板、2.8助攻，命中率也可達52%，但隔年因受傷僅出賽31場，場均表現也下降至12.6分，球季結束後就離開公鹿加盟公牛。

▲帕克曾於公鹿繳出單季20分的場均得分。（圖／達志影像／美聯社）