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大聯盟寒冬超過200球員沒頭路　僅6人獲複數年合約

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

大聯盟近年自由市場面臨嚴寒，球團簽約態度也比過往更加保守，合約薪資呈現M型化，根據美媒報導，2018年休賽季僅有6名球員獲得2年以上複數年合約，目前還有超過200名球員還在等待工作機會，球員難找工作，讓經紀人也面臨困境。

為了改善現況，球員工會正與經紀人聯手提出解決方案，CAA球員經紀公司負責人貝瑞（Jeff Berry）表示，「我們工作是為球員爭取權利，幫助尋找解決方案，讓事情變得更好，我相信現在面臨的勞工問題會有解決方案，將為球員、球團和球迷帶來好處。」

貝瑞提出兩點來解決現在大聯盟所遇到的問題，首先修改球員投入自由市場的年限，也就是減少球隊控制球員的時間，另外就是改革球員薪資仲裁規則，球員工會在必要時可做出激烈抵制手段，達到與大聯盟官方對話。

▲2018美聯分區戰G1,基襪大戰,洋基維特（Luke Voit）攻破紅襪牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基近年經營方針改變，球員投資更為保守。（圖／達志影像／美聯社）

舉例來說，某球隊在連續3天派同一位投手出賽，隨後將他下放至小聯盟，改升上其他球員，以及部分球團刻意透過傷兵名單操作，使得該名投手失去應可獲得的大聯盟薪資。

先前《富比世》引用美聯社資料顯示，今年大聯盟球員年薪總額約46億美元，比起去年下滑將近1.15億美元，這是大聯盟自2004年以來第二大的降幅，而聯盟球員薪資也有M型化的趨勢。

新版勞資雙方協議針對團隊薪資上限進行懲罰，豪華稅累進稅制比以往罰更重，許多球隊開始避免超出豪華稅門檻，選擇投入在自家農場的開發，都對整體大環境有極大的影響。

▲2018大聯盟明星賽，席古拉（Jean Segura）扛致勝3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲有超過200名大聯盟球員還在等待工作機會。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟自由市場
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