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亞足賽／各隊年齡葉門最輕　日12人旅歐20歲冨安健洋效力比甲

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▲▼ 日本男足,日本友誼賽踢贏烏拉圭,南野拓實梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

▲新生代藍武士。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃即將在6日登場，本屆參賽隊伍增加至24支，從整體實力來看，上屆冠軍澳洲、亞軍南韓加上四屆冠軍的日本、伊朗、沙烏地阿拉伯都算是力爭冠軍的隊伍，而從各隊陣容的平均年齡來看，葉門為26.5歲最年輕。

從各分組的情勢來看，A組阿聯酋、B組的澳洲出線應不是問題， C組中南韓的實力最強，大陸、吉爾吉斯和菲律賓將要爭第二晉級名額，D組中的伊朗是目前亞洲球隊中FIFA排名最高（29名），高於上屆冠軍澳洲的41名，E、F組中沙烏地阿拉伯和日本晉級應是沒問題。

▼ 2015年亞洲盃,澳洲決賽擊敗南韓。

▲▼ 2015年亞洲盃,澳洲決賽擊敗南韓 。（圖／達志影像／美聯社）

而從各隊選手的平均年齡來看，最年輕的為葉門的26.5歲、南韓為27.1歲、日本26.9歲，大陸隊的29.2歲最年長；南韓隊中年紀最大的球員為32歲的李鎔、日本的青山敏弘也是32歲；南韓年紀最小的球員為22歲的金玟哉、日本的冨安健洋年僅20歲，目前效力比甲皇家聖特呂登。

另從年齡分佈來說，南韓隊中有5名球員小於23歲，3人年紀超過30歲、3人為29歲；日本則有6名球員小於23歲、5人超過30歲、29歲的球員有2人；大陸則有8人超過30歲，4名球員小於23歲。

南韓隊中有7人在歐洲聯賽踢球，包括效力於英超熱刺的亞洲一哥孫興慜、奇誠庸（英超紐卡索聯）以及李青龍（德乙波鴻）；日本則有12人在歐洲聯賽，其中6人效力五大球會。

▼日本的冨安健洋（右）。

▲▼日本的冨安健洋（右）年僅20歲，目前效力比甲皇家聖特呂登。 。（圖／翻攝冨安健洋IG）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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