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哈登逆天表現征服隊友　小河流：就像Kobe一樣

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▲▼火箭球星哈登(James Harden)。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登近10場共拿下408分得分能力相當驚人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭1日在主場以113比101擊退來踢館的灰熊，面對以防守著稱的曼菲斯軍團，休士頓當家球星哈登(James Harden)再次打出瘋狂表現，全場狂轟43分，10籃板，13助攻的大三元帶領球隊取勝，火箭在他帶領下近10戰取得9勝，對於「大鬍子」的暴走，里佛斯(Austin Rivers)給出很高評價，認為他打的就像「老大」布萊恩(Kobe Bryant)。

哈登進入12月以來的表現只能用「瘋狂」來形容，10場比賽下來，他一人就拿408分，過去30年來只有喬丹(Michael Jordan)以及「老大」有過10場達400分的紀錄，更已經連續8場轟35分，哈登暴量的得分也幫助火箭戰績衝到西區第5，這段期間場均得到40.8分，6.3籃板，8.5助攻，2.1抄截。

▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小河流認為現在哈登表就像老大。（圖／達志影像／美聯社）

對於哈登瘋狂的表現，剛來火箭不久的「小河流」也被收編成粉絲，「他的表現太不可思議了，他打的就像Kobe，那就是Kobe常做的事，他看上去能非常輕鬆就做到，你根本沒辦法阻止他。他肯定會衛冕MVP，在這個聯盟沒有任何人能做到哈登現在做的這些。」

除了隊友大力讚賞之外，火箭主帥丹東尼對他非常敬佩，「我不知道要如何做才能打出比哈登更好的表現，防守端也是如此，他還送出抄截輕鬆就拿下大三元，所以他的表現在不同的水平上，他是目前的MVP，沒有人像他這樣每晚扛著球隊。」

▲火箭哈登、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登里佛斯布萊恩
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