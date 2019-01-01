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姐姐笑稱小時候比較可愛　戴資穎呆萌：我現在走鐘了嗎？

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▲▼ 姐姐笑稱小時候比較可愛　戴資穎呆萌：我現在走鐘了嗎？（圖／翻攝戴資穎臉書粉專）

▲戴資穎和姊姊感情好。（圖／翻攝戴資穎臉書粉專，下同）

體育中心／綜合報導　

世界球后戴資穎在結束年終總決賽賽事後，稍微能夠休息，再努力備戰新賽季，在1日也在粉專貼出影片，和球迷們同樂，內容聊到和姊姊戴靖潔從小的相處互動，戴資穎說，「也有人說過我們是雙胞胎，我也滿驚訝。」

2018年對戴資穎來說，可說是豐收的一年，不只在賽場上一年8冠以及31連勝的好成績，更成為女單史上最高積分的選手，在場下的生活也很受球迷關注，除了廣告、品牌代言以外，也推出了保養品和面膜組合，和球迷們分享。

▲▼ 姐姐笑稱小時候比較可愛　戴資穎呆萌：我現在走鐘了嗎？（圖／翻攝戴資穎臉書粉專）

就在2019年的第一天，戴資穎也在臉書推出影片，內容提到和姊姊自小的互動，戴資穎說，「和姊姊長得沒有很像，但是也有人說過我們是雙胞胎，我也滿驚訝。」當被說道姊姊有稱讚「你小時候比較可愛」，戴資穎也一臉呆萌說，「所以我現在走鐘了嗎？」

戴靖潔在一旁笑著點頭說，「就是這個意思。」戴資穎提到，「心目中的姊姊很貼心，以前一起練習很辛苦，現在就我一個人練習，但他還是一樣支持我，給我各式各樣的幫助。」可以想見兩人的好交情。網友們看完影片也紛紛留言，「天啊！小戴太可愛了！」「彼此有這樣的姐妹好幸福。」「小戴、小戴姐姐：新年快樂！」

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