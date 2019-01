柯瑞、杜蘭特合砍59分　勇士對太陽17連勝

▲勇士柯瑞此戰攻下34分。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

勇士客場挑戰西區爐主太陽,勇士在全場命中率高達54%的情況下在第四節初期就將比分拉開到27分差,柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)合計攻下59分,終場以132比109輕取太陽,取得跨季對戰太陽的17連勝,上一次太陽擊敗勇士要追溯到2014年11月10日,整整4年多沒贏過勇士。

兩隊的戰力有些差距,勇士也如賽前預期的整場比賽都壓著太陽打,首節打完取得4分領先的勇士在第二節曾遭太陽三度追平,但在杜蘭特的率領下打出一波10比0的攻勢,讓衛冕軍在上半場打完就取得17分的大幅領先。

That deserves some votes, don't you think?



https://t.co/XTbwXjLsyI

@NBCSAuthentic pic.twitter.com/Gt6yNZUl2E