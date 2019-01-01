柯瑞、杜蘭特合砍59分　勇士對太陽17連勝

▲勇士柯瑞此戰攻下34分。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

勇士客場挑戰西區爐主太陽，勇士在全場命中率高達54%的情況下在第四節初期就將比分拉開到27分差，柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)合計攻下59分，終場以132比109輕取太陽，取得跨季對戰太陽的17連勝，上一次太陽擊敗勇士要追溯到2014年11月10日，整整4年多沒贏過勇士。

兩隊的戰力有些差距，勇士也如賽前預期的整場比賽都壓著太陽打，首節打完取得4分領先的勇士在第二節曾遭太陽三度追平，但在杜蘭特的率領下打出一波10比0的攻勢，讓衛冕軍在上半場打完就取得17分的大幅領先。

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▲杜蘭特爆扣。

太陽艾頓(Deandre Ayton)在第三節表現優異但仍無法幫助太陽追上比分，柯瑞(Stephen Curry)跟貝爾(Jordan Bell)都持續幫助勇士添加分數，替補後衛庫克(Quinn Cook)還在第三節結束前飆進三分球。比賽剩下5分鐘時勇士還保有27分領先，兩隊紛紛換下主力球員以替補完成比賽。

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▲庫克三分命中。

柯瑞17投11中包含5顆三分球在內攻下34分，杜蘭特25分，上一戰找回手感的湯普森(Klay Thompson)則攻下15分。太陽先發也有三人得分超過20分，艾頓25分10籃板，沃倫(T.J. Warren)24分，布克(Devin Booker)20分6助攻。

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▲柯瑞本日精彩表現。