NBA重大損失！溫班亞瑪血栓報銷　洛夫：無法想像聯盟沒他

▲溫班亞瑪罹患右肩深靜脈血栓。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今（21）日爆出患有右肩深靜脈血栓，聯盟多隊教練、球員得知消息後非常驚訝，除了送上祝福外，也紛紛表示溫班亞瑪的傷病不僅僅影響馬刺，而是整個聯盟的損失。

「有點震驚。」金塊總教練馬龍（Michael Malone）說，「作為籃球迷，你永遠不希望看到任何球員受傷，尤其是這樣一位極具天賦、代表聯盟未來的球員無法打完這個賽季，這真的很令人遺憾，希望他能夠康復。」

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溫班亞瑪本季報銷，但馬刺深信他未來能夠完全康復。他原本是年度最佳防守球員的熱門人選，也幾乎鎖定了最佳陣容席位，甚至有望獲得MVP選票。血栓的消息來得突然，而馬刺目前又缺少因中風而缺席的總教練波波維奇（Gregg Popovich），可謂雪上加霜。

▲馬刺溫班亞瑪（左）、波波維奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

熱火前鋒洛夫（Kevin Love）多次表示很欣賞溫班亞瑪，今天得知消息後，洛夫感嘆說，「無法想像聯盟短期內或長期內沒有他，他對聯盟的影響力太大了。」

溫班亞瑪不僅在聖安東尼奧受到熱愛，在法國以及NBA球員間也備受尊敬，他在今年全明星賽西區前場球員票選中排名第4，僅次於約基奇（Nikola Jokic）、詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）。

快艇總教練魯伊（Tyronn Lue）表示，溫班亞瑪的傷病對NBA是一大打擊，「這麼出色的球員，剛進聯盟就已經帶來這麼大的影響力，真的很難過，我們都希望他能夠康復。」

▲溫班亞瑪（左）因血栓預計整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪被診斷出罹患右肩深靜脈血栓。深靜脈血栓是指血液在身體深層靜脈中形成血塊，而最大危險就是血栓可能會脫落，隨著血液循環進入肺部，導致嚴重的健康問題。

溫班亞瑪本季場均得到24.3分、11籃板、3.8阻攻、3.7次助攻。自阻攻數據成為正式統計以來，只有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在近半個世紀前曾達到這樣的數據。