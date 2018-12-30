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勇士兩度遭不利判決　伊古達拉怒甩球至觀眾席遭驅逐

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▲勇士二度遭不利判決，伊古達拉憤而將球丟上觀眾席。

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士30日對戰拓荒者，老將伊古達拉（Andre Iguodala ）疑似因半場結束前裁判二度對勇士不利吹判，他因此情緒失控於半場鳴笛前將球甩向觀眾席，他當場遭球迷噓聲伺候，裁判也將他直接驅逐出場，但該役勇士仍以115比105擊敗拓荒者。

不利判決出現在第二節最後1分半鐘，勇士格林先遭拓荒者紐基奇（Jusuf Nurkic）撞倒卻遭判防守犯規，當時伊古達拉就一度走向裁判理論，但第二度不利判決更直接吹在他身上，他於37秒時防守里拉德（Damian Lillard），遭拓荒者紐基奇上前掩護時撞到膝蓋，他本人卻遭吹防守犯規，此時他情緒已瀕臨高點，且他又在最後一波拓荒者進攻不中後搶下籃板時遭里拉德干擾，最終他在半場結束鳴笛時情緒失控將球丟上觀眾席。

裁判中場休息時作出判決，伊古達拉因非投籃動作而將球丟出場外而判驅逐出場，拓荒者也在第三節為未計秒前就獲得1次罰球機會，拓荒者也因此於第三節一開此就將比分縮小至7分，但勇士最後仍以10分擊敗拓荒者。

▲▼伊古達拉（Andre Iguodala ）將球丟上觀眾席。（圖／截自BR）

▲古達拉將球丟上觀眾席。（圖／截自BR）

伊古達拉此役打得頗悶，他上場12分鐘沒有出手，也未獲罰球，僅抓下1顆籃板、送出1次助攻，拿下0分，此役是他本季第三度拿下0分，不過本場是上場時間最少且數據表現最差的一場。

伊古達拉本季繳出場均5.5分、3.5籃板、3助攻，得分為生涯最低，籃板為次低，他本季曾坦言將再打三個球季後就退休，若要打更久得取決於他是否留在勇士。

34歲的伊古達拉是2015年勇士首年開啟奪冠王朝的重要功臣，他該年於總冠軍賽繳出場均16.3分、5.8籃板、4助攻成績，以防守獲肯定爆冷拿下總冠軍賽MVP，他也成為聯盟史上首位以替補之姿拿下總冠軍MVP的球員。

▲▼伊古達拉（Andre Iguodala ）。（圖／CFP）

▲勇士伊古達拉因上半場遭驅逐出場此役未攻下分數。（圖／CFP）

關鍵字： 勇士伊古達拉NBA拓荒者
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