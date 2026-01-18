17000分里程碑達陣！K湯半場6顆三分彈重回巔峰　率獨行俠轟垮爵士

▲達拉斯獨行俠湯普森（Klay Thompson）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽18日由達拉斯獨行俠在主場迎戰猶他爵士，儘管獨行俠的「三狀元」核心陣容因傷缺陣，但在湯普森（Klay Thompson）、克里斯蒂（Max Christie）與威廉斯（Brandon Williams）均攻下至少20得分的帶動下，獨行俠全場維持領先優勢，最終以138比120勝出，而湯普森此役更是重回巔峰，半場就砍進6顆三分球、轟23分，展現絕佳手感，也達成生涯例行賽17000分里程碑。

加盟獨行俠後表現一度受到外界質疑的湯普森，此役上半場扛起了進攻大旗，首節前4分半鐘，獨行俠便以13比4開局，湯普森頻頻在外線發難，帶領球隊建立26比12的領先。次節比賽獨行俠持續擴大優勢，儘管爵士一度發動11比4的攻勢追近比分，但湯普森馬上聯手克里斯蒂穩住局勢。

湯普森上半場手感就相當火燙，替補登場後10投7中，包含6記三分球，半場便狂砍23分，追平個人本季半場得分紀錄，也讓他達成17000分里程碑。上半場結束時獨行俠就以71比59遙遙領先爵士。

易籃後，爵士明顯加強了對湯普森的防守包夾，不給他任何輕鬆出手的空間。面對針對性防守，克萊展現出資深老將智慧，雖然下半場僅出手2次且未得分，轉而利用自身巨大的牽制力為隊友創造機會，這也讓獨行俠雙槍獲得發揮空間，威廉姆獨行俠在第三節一度將領先擴大到23分之多。

最末節，獨行俠在前半段發動23比14的猛攻，再次將領先拉開至20分以上，也直接讓比賽提前失去懸念，最終獨行俠以18分之差守住主場勝利。

湯普森攻砍進6記三分球，轟下全隊最高的23分，另有3籃板、2阻攻；克里斯蒂貢獻22分、4助攻；威廉斯繳出22分、4籃板、5助攻；馬歇爾（Naji Marshall）16分、5籃板、6助攻；鮑威爾（Dwight Powell）10分、8籃板、3抄截。

爵士方面，核心喬治（Keyonte George）也砍進4顆三分球、還轟下全場最高的29分，另有6助攻；森薩博（Brice Sensabaugh）25分；貝利（Ace Bailey）18分、8籃板；波利菲斯基（Kyle Filipowski）也有13分、12籃板，無奈外線命中率上和獨行俠仍有一段差距，最終只能吞下敗仗。