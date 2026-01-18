運動雲

>

17000分里程碑達陣！K湯半場6顆三分彈重回巔峰　率獨行俠轟垮爵士

▲達拉斯獨行俠湯普森（Klay Thompson）。（圖／路透）

▲達拉斯獨行俠湯普森（Klay Thompson）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA例行賽18日由達拉斯獨行俠在主場迎戰猶他爵士，儘管獨行俠的「三狀元」核心陣容因傷缺陣，但在湯普森（Klay Thompson）、克里斯蒂（Max Christie）與威廉斯（Brandon Williams）均攻下至少20得分的帶動下，獨行俠全場維持領先優勢，最終以138比120勝出，而湯普森此役更是重回巔峰，半場就砍進6顆三分球、轟23分，展現絕佳手感，也達成生涯例行賽17000分里程碑。

加盟獨行俠後表現一度受到外界質疑的湯普森，此役上半場扛起了進攻大旗，首節前4分半鐘，獨行俠便以13比4開局，湯普森頻頻在外線發難，帶領球隊建立26比12的領先。次節比賽獨行俠持續擴大優勢，儘管爵士一度發動11比4的攻勢追近比分，但湯普森馬上聯手克里斯蒂穩住局勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯普森上半場手感就相當火燙，替補登場後10投7中，包含6記三分球，半場便狂砍23分，追平個人本季半場得分紀錄，也讓他達成17000分里程碑。上半場結束時獨行俠就以71比59遙遙領先爵士。

易籃後，爵士明顯加強了對湯普森的防守包夾，不給他任何輕鬆出手的空間。面對針對性防守，克萊展現出資深老將智慧，雖然下半場僅出手2次且未得分，轉而利用自身巨大的牽制力為隊友創造機會，這也讓獨行俠雙槍獲得發揮空間，威廉姆獨行俠在第三節一度將領先擴大到23分之多。

最末節，獨行俠在前半段發動23比14的猛攻，再次將領先拉開至20分以上，也直接讓比賽提前失去懸念，最終獨行俠以18分之差守住主場勝利。

湯普森攻砍進6記三分球，轟下全隊最高的23分，另有3籃板、2阻攻；克里斯蒂貢獻22分、4助攻；威廉斯繳出22分、4籃板、5助攻；馬歇爾（Naji Marshall）16分、5籃板、6助攻；鮑威爾（Dwight Powell）10分、8籃板、3抄截。

爵士方面，核心喬治（Keyonte George）也砍進4顆三分球、還轟下全場最高的29分，另有6助攻；森薩博（Brice Sensabaugh）25分；貝利（Ace Bailey）18分、8籃板；波利菲斯基（Kyle Filipowski）也有13分、12籃板，無奈外線命中率上和獨行俠仍有一段差距，最終只能吞下敗仗。

關鍵字： 湯普森獨行俠爵士NBA三分球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

洋基瞄準太空人王牌瓦德茲　53.1億合約恐成最大阻礙

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

3位總冠軍教頭齊聚龍隊！葉總喊話：打造全新冠軍球隊

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

近5戰4敗的湖人天大壞消息！　唐西奇再度負傷明戰拓荒者缺席

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

曾助太空人奪2022世界大賽冠軍　終結者普雷斯利宣布退休

Jennie生日拍叼蠟燭影片　他們跟拍也是同一天生日

熱門新聞

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

味全龍2026教練團完整名單　林智勝職位曝、古久保與納瓦洛到位

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

大都會強勢攪局！洋基追貝林傑受阻　休賽季補強走到十字路口

台灣「左手重砲」贏了！　林俊易強勢挺進印度公開賽男單決賽

砸錢砸到被討厭！　道奇遭美媒點名「北美最令人厭惡球隊」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將申皓瑋傳喜訊！

2味全龍公布2026教練團完整名單

3罰球線內一步升空　張俊生UBA最猛爆扣

4洋基休賽季補強走到十字路口

5左手重砲林俊易　挺進印度賽男單決賽

最新新聞

1徐若熙、王維中離隊葉總點名潛力股

2李凱威、郭天信、蔣少宏談複數年約

3古久保健二點名李凱威最難纏

4古久保健二盼成味全龍一二軍潤滑劑

5野馬闖美聯冠軍賽卻痛失核心四分衛

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

【有一種餓是阿嬤覺得你餓】孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

【貓貓按摩？】貓躺客人背上睡覺陪按摩超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366