古久保健二入陣味全龍迷全場歡呼！葉總看重綜合性：很有經驗

▲味全龍開訓，總教練葉君璋 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲味全龍開訓，總教練葉君璋 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍教練團今年迎來大規模新血加入，其中最受矚目的便是前樂天桃猿冠軍總教練古久保健二。龍隊總教練葉君璋今受訪時直言，這波教練團補強主要是針對球隊目前較缺乏的環節進行功能性強化。葉總指出，由於現代棒球的攻擊形態與思維不斷在改變，教練團也必須隨之調整，而古久保教練豐富的實務經驗，正是龍隊目前最需要的力量。

古久保健二18日開訓現身，球迷在介紹他時全場歡呼。談到古久保健二在龍隊扮演的角色，葉君璋解釋，古久保將擔任「巡迴統籌教練」，負責一、二軍之間的戰力銜接與球員養成。 葉總特別提到，由於今年球隊人事變動，劉榮華教練轉任二軍總教練，丘昌榮則出任首席教練，古久保的位置將具備高度的「綜合性」。葉君璋進一步指出，「古久保健二教練，他是非常有經驗的一個教練，他在、在富邦，然後到樂天，給我們一些不同的一些想法跟建議。」

此外，教練團也將補進外籍投手教練納瓦諾、打擊教練彼得森以及其他相關成員。葉總表示，在進攻層面上，球隊近年整體的攻擊型態與思維正逐步轉變，但仍存在不足之處，因此打擊教練正是目前球隊欠缺的部分。至於投手方面，球隊在過去一、兩年確實有加強空間。

現年 61 歲的古久保健二，在中職擁有極為資深的履歷，自 2019 年來台後已步入第 8 個賽季。他先是在富邦悍將擔任 3 年一軍投捕教練，隨後於 2022 年轉戰樂天桃猿出任首席教練，輔佐曾豪駒挺進台灣大賽。2024 年接任桃猿教頭後，古久保更在 2025 年率領球隊奪下隊史首座總冠軍並榮獲年度最佳總教練。如今加入龍隊，古久保將運用其日、韓、台三職棒體系的豐富經驗，協助味全龍邁向下一個巔峰。

