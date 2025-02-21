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袁定文覆盤熱身賽　透析WBC資格賽三對手實力

記者黃楷元、李芸樺／台北報導

WBC棒球經典賽資格賽開打，中華隊將迎戰西班牙、南非及尼加拉瓜三隊，力拚晉級，今晚首戰西班牙，派出先發投手陳宇宏應戰樂天桃猿前洋投雷法。球評袁定文賽前覆盤熱身賽，透析WBC資格賽三對手實力，他說雷法對台灣環境和球員相當熟悉，但相對的台灣球員對他也並不陌生，他並非佔絕對優勢。

▲▼袁定文覆盤熱身賽 透析WBC資格賽三對手實力。(圖／資料照片）

西班牙隊雖然僅有一名本土球員，但「聯軍」實力不容小覷。陣中多為中南美洲血統的球員，包括古巴、委內瑞拉、多明尼加等國的選手，各個棒球實力堅強。這些球員或許在美國職棒的層級不高，但經驗豐富，適應力強，曾在歐洲棒球錦標賽奪冠，所以對戰中職的熱身賽很進入狀況。

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西班牙首戰派出樂天前洋投雷法，袁定文指出，雷法對台灣環境和球員相當熟悉，但相對地，台灣球員對他也並不陌生。不過雷法在中職的表現並非十分理想，且今年冬季聯盟的成績也欠佳，加上年紀漸長、球速減慢，因此中華隊對戰他並非沒有機會。

▲▼經典賽資格賽練球日，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊在經典賽資格賽的表現備受期待。（圖／資料照片）

而尼加拉瓜也是中華隊的強勁對手，尼加拉瓜球員多為本土選手，且長期在尼加拉瓜聯盟和冬季聯盟出賽，比賽狀態絕佳。雖然過去尼加拉瓜以投守為主，但近期在熱身賽中展現了強大的攻擊火力，單場曾擊出四支全壘打，實力不容小覷。

相較之下，南非的實力稍弱，陣中多為學生或業餘球員，僅有少數職業選手。但袁定文提醒中華隊切勿輕敵，以免大意失荊州。

由於賽程僅有三場，每場比賽都至關重要，其中第一場對西班牙的比賽更是關鍵中的關鍵。袁定文強調，若能拿下首勝，將如同12強擊敗韓國一樣，大大提升士氣，因此中華隊必須全力以赴，派出最佳投手，力求多得分，不留任何遺憾。

▲▼ 球評袁定文評ＷＢＣ資格賽。（圖／記者黃楷元攝）

▲ 球評袁定文分析中華隊三對手實力。（圖／記者黃楷元攝）

關鍵字： WBCWBCQWBC資格賽中華隊袁定文雷法西班牙

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