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溫班亞瑪血栓最快10月復出　馬刺得「保握黃金2年」加速補強

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在全明星周後驚傳右肩深靜脈血栓（DVT）確定賽季報銷，遭逢生涯最大打擊，不幸中的大幸是，據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的消息，他預計能完全康復，最快10月能投入下季的訓練營。

身高224公分卻有著如後衛般靈巧身手的聖城狀元溫班亞瑪，才開心迎來生涯首次的全明星賽，卻在今（21）日傳出因血栓而整季報銷，原本以3.8阻攻佔據「火鍋王」的他，被視為年度最佳防守球員（DPOY）的大熱門，但他出賽46場就報銷，無法達到至少出賽65場的規定，確定無緣競爭年度獎項。

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馬刺目前以23勝29敗名列西區第12，與在附加賽範圍內的勇士與國王有3.5場勝差，在溫班亞瑪倒下後，他們極有可能連6季無緣季後賽。

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC體育》指出，從財務角度來看，馬刺必須在未來兩年內積極補強，因為到了2026年夏天，溫班亞瑪將有資格簽下一份最高可達5年3.26億美元的「羅斯條款」頂薪合約。一旦新合約生效，球隊薪資空間將受到極大限制，因此現在是補強的最佳時機。

馬刺已在季中交易截止日前展現積極態度，透過交易從國王換來福克斯（De'Aaron Fox）作為溫班亞瑪的長期搭檔。除此之外，新秀卡索爾（Stephon Castle）、瓦塞爾（Devin Vassell）與強森（Keldon Johnson）也被視為球隊未來計畫的一部分。

馬刺現有陣容仍然有很長的路要走，勢必得在今夏尋求更多補強方案，以便在溫班亞瑪仍在合約內時打造一支具備爭冠實力的球隊。即便溫班亞瑪的傷勢讓本季的馬刺失去競爭力，但球隊的目標依舊清晰：迅速補強陣容，為未來打造穩固基礎，確保能夠最大化這位超級新星的影響力。

▲▼馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺溫班亞瑪Victor Wembanyama法國怪物

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