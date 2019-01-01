菊池雄星確定與水手簽4年合約　波拉斯目標年薪2000萬

▲菊池雄星確定加盟水手隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

日本職棒西武獅王牌左投菊池雄星議約即將截止，台北時間1日菊池本人已經前往西雅圖與水手高層會面。根據大聯盟最新報導指出，雙方已經談定一張4年合約，至於詳細合約內容還未正式對外公布。

菊池雄星與大聯盟球隊議約時間即將截止，如果最終他沒有簽約，將回到日職母隊西武獅，而他在2週前就已經到達美國，大聯盟記者強森斯（Greg Johns）表示，菊池雄星現在人就在西雅圖與水手球團會面談約。

《MLBTradeRumors》先前曾猜測，預估菊池雄星年薪約莫落在700萬至1000萬美元之間，但經紀人波拉斯（Scott Boras）目標年薪平均2000萬美元，估計這張4年合約總值有望至少6000萬美元。儘管菊池雄星不是超級巨投，但被看好有實力扛下大聯盟2號先發，他在日職8季累計73勝46敗，防禦率2.77。

菊池雄星的速球在92-94英里之間，最快能到96-98對美國打者算一般，外媒評估他的滑球，以及搭配產生的素差效果將是他的吃飯工具，預估能對左打者帶來麻煩。此外，來到美國之後，能否把曲球或是變速球練成第3種武器，將會是他進化的關鍵。

值得一提的是，過去水手特愛網羅日本球員，包括鈴木一朗、岩隈久志、青木宣親和川崎宗則等日職名將，總管迪波托表示，與日本的連結很多是爭取菊池雄星有利之處，他的年紀也相當適合現在的水手隊，幫助球隊重回競爭行列。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

