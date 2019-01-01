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爆打到哭！日本超新星挑戰五月天　140秒就舉白旗投降

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▲▼那須川天心交手梅威瑟。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅威瑟只花140秒就解決那須川天心。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

拳王「五月天」梅威瑟（Floyd Mayweather）2018跨年夜與日本天才拳手那須川天心進行拳擊賽。兩位選手在賽前都保持不敗金身，不過比賽短短進行140秒，年僅20歲的天心，就被梅威瑟擊倒3次，天心的教練也丟出毛巾投降，賽後日本金童在場邊落下不甘的淚水。

2018年11月初，那須川天心對外宣布敲好與梅威瑟對決的檔期，選在該年的跨年夜在日本進行對決，採用拳擊規則只打三回合。那須川天心身高165公分55公斤；梅威瑟身高173公分67公斤，因此兩人在身材上明顯不對等，再加上天心比較擅長踢拳道與綜合格鬥，而梅威瑟本身就是拳擊高手。

比賽在日本埼玉巨蛋舉行，這場表演賽性質的日美對決來為當天的《RIZIN 14》賽事做開場。雖然比賽看似各種不對等的條件，但是梅威瑟也有作出讓步，他換上了自己較不擅長的手套應戰。

▲梅威瑟重拳連擊放倒那須川天心。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

比賽一開始，過往擅長閃避攻擊而有著「漂亮男孩」之稱的梅威瑟，面對身材差一截的那須川天心所進攻沒有太多的閃避，並且不斷面露笑容，儘管先是吃到天心一記刺拳但看似毫無大礙，梅威瑟不斷用鉤拳打得天心毫無招架之力，在3度擊倒後，天心的教練也在場邊丟出毛巾投降，本場比賽只進行2分20秒。

炫富拳王梅威瑟生涯50勝0敗，這場跨年夜遠赴日本的表演賽，短短140秒讓他賺進900萬美金（約2.75億新台幣）。賽後他接受訪問表示，「這只是場秀，我們打得很開心。我依舊是退休身份，並不會想復出拳壇，這趟只是來娛樂日本的粉絲，最後我要說我不會復出，還有那須川天心依舊是個很棒的格鬥家。」

▲▼那須川天心交手梅威瑟。（圖／達志影像／美聯社）

▲那須川天心賽後也流下男兒淚。（圖／達志影像／美聯社）

那須川天心年僅20歲，職業生涯32戰全勝，其中24次KO對手，有著日本格鬥界超新星之美名。不過面對這樣強大的世界拳王，第一回合就被對方TKO，比賽一結束他馬上蹲坐在角落留下男兒淚。賽後他說，「雖然這被稱作是魯莽的挑戰，而且我也被擊倒，但我一點都不後悔。儘管不如梅威瑟，但我有那勇氣向他挑戰，非常感謝梅威瑟以及每個支持我的粉絲，我會繼續努力面對下個挑戰，」

關鍵字： 拳擊五月天梅威瑟Floyd Mayweather那須川天心
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