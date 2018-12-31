NFL／超級盃冠軍老鷹驚險晉級　季後賽組合出爐！

▲ 老鷹四分衛佛斯 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NFL最後一週例行賽在台灣時間31日告一段落，上屆超級盃冠軍費城老鷹靠著替補四分衛四分衛佛斯（Nick Foles）拉尾盤3連勝，加上維京人吞敗驚險晉級。美聯前二種子分別為酋長和愛國者，國聯則是聖徒和公羊，季後賽首輪外卡戰將在台灣時間下週日展開連打兩天。

季後賽隊伍全數出爐，美聯第一為酋長、第二愛國者、第三德州人、第四烏鴉、第五電光人以及第六的小馬。前二種子首輪輪空，先由擁有明星擒殺王瓦特(J.J Watt)領軍的德州人對上小馬，隔日再由防守強權烏鴉對電光人。烏鴉本季後段換上跑動能力超強的新人四分衛傑克森(Lamar Jackson)領軍，以強大跑陣攻勢和防守震懾對手，例行賽尾聲也拉出一波3連勝。

美聯外卡戰兩場的勝隊，排名較高的要對上第二種子愛國者，排名低的要碰上酋長。酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）傳球無死角，臂力大又精準，本季成為NFL史上第三位完成50傳球達陣的球員，已是聯盟指標性球星。

國聯方面6支球隊第一是聖徒、第二公羊、第三熊、 第四牛仔、第五海鷹而第六則是上屆超級盃冠軍老鷹。國聯外卡戰將先由海鷹碰上牛仔，再由老鷹對上熊，同樣低排名的打聖徒，高排名的打公羊。老鷹換上上屆超級盃MVP佛斯後進攻相當流暢，碰上熊隊可說是矛盾對決。而高居第一種子的聖徒四分衛布里斯則是本季最準的男人，傳球成功率74.4%寫下NFL新歷史，帶來的進攻火力讓人無法忽視。