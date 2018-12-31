CBA／明星賽易建聯第一高票　台將連兩年無人入選

▲易建聯。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

CBA在31日下午公佈本季明星賽先發名單，廣東隊大前鋒易建聯是唯一得票超過50萬的球員，入選南區明星隊先發。北區明星隊最高票，也是全部第二高票的遼寧後衛郭艾倫。由於「野獸」林志傑近兩年績效下滑，連續兩年沒有台灣球員進入先發名單。

本季易建聯雖然受到傷病影響，但仍舊是中國指標性球星，廣東隊戰績也暫居第一目前24勝2敗，獲得519288票。南區前場陣容堅強，還有福建的王哲林，他目前24.7分14籃板都是本土球員最佳。另外廣廈內線支柱胡金秋本季展現超高得分效率，以332549票進入先發名單，3人也都是中國國家隊成員。南區後衛方面，分別是廣東的趙睿和浙江的吳前。不過吳前目前有傷在身預計在明星賽會才會回歸，因此還不確定能否參戰。

北區明星隊方面，則有台灣球迷相當熟悉的後衛郭艾倫，票選他獲得了475518票僅次易建聯，另一名後衛為北京隊的方碩。前場方面，則有遼寧隊頗具頓位的禁區大將「功夫熊貓」韓德君、新疆仰賴的飆分好手阿不都沙拉木，以及北京的翟曉川。

而在例行賽第30輪過後，南區和北區排名第一球隊的總教練，將成為南區和北區明星隊總教練，第二名球隊的總教練將成為助理教練。明星隊總教練人選出爐後，官方將再公佈星銳挑戰賽名單、單項賽事名單以及由總教練選擇的替明星隊替補陣容。本季明星賽將在1月12、13日於青島舉行。

▲郭艾倫。（圖／CFP）