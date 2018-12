SBL／找回身手與笑容　麥克連忠於「巨人」優勢掃除質疑

▲麥克連(Anthony McClain)漸入佳境,不僅幫助達欣贏球還找回了笑容。(圖/籃協提供)

記者潘泓鈺/新竹報導

達欣的大洋將「大麥克」麥克連(Anthony McClain)並沒有顯赫的資歷,找他來一部分是因為史上最大咖洋將梅奧(O.J. Mayo)3萬美元上限大部分的空間,開季備受質疑,為了報答總教練范耿祥的信任越打越好,而他透露會在這聯盟佔有一席之地的主因除了練球以外,就是「忠於自我」。

本季SBL開放雙洋將,包括隊友2008年NBA選秀會探花梅奧,夏普(Walter Sharpe)、史密斯(Greg Smith)、歐頓(Daniel Orton)就有4位NBA資歷的洋將。麥克連並沒有顯赫的資歷,過去在NCAA辛辛那提大學4年平均也只有7分鐘上場,之後遊走斯洛維尼亞、利比亞、突尼西亞,2014年開始在泰國打了4年,今年花蓮觀護盃代表晧宇國際出賽之後才加盟達欣。

達欣會找來麥克連大部份原因都是因為梅奧,除了佔據3萬美元薪資上限大部份空間外,還有身高的問題。熱身賽麥克連緩慢的動作,加上開季達欣過於注重梅奧這個點沒有讓麥克連融入體系,外界的質疑、媒體的報導,麥克連也明白洋將工作不如本土球員穩固的道理,排山倒海而來的壓力讓這位30歲大男孩逐漸失去笑容。

▲麥克連時常在比賽中上演氣力萬鈞的爆扣。(圖/籃協提供)

達欣將麥克連融入體系之後,他盡了保護禁區的責任外,非「本份」的進攻意外地成為球隊第二個得分點,場均13.1籃板、2阻攻在出賽超過10場的名單中分別排名聯盟第4與第3,其中5.7進攻籃板更是傲視全聯盟,17.7分也能排在第8。由於進攻手段大多靠近籃筐,甚至時常看到麥克連氣力萬鈞的直接把球塞進籃筐,63.2%的投籃命中率高居第2。

新竹體育館30日面對金酒比賽,麥克連轟炸23分、11籃板、6阻攻,是達欣能夠以92比89艱辛拿下勝利的功臣,賽後記者會麥克連終於展現笑容並談到在SBL打球的日子,「我知道外界甚至媒體都不看好我,但總教練范耿祥說他相信我,他不斷的逼我進步,所以我要回報他的信任,我要讓他每場比賽都笑著離開。」另外麥克連也強調,會越打越好關鍵就是「練球、練球、練球」,范耿祥透露,麥克連非常喜歡跑步,他口中的練球很大一部分就是跑步。

「在這個聯盟打球,最困擾的就是不斷的被包夾,這是我打得比較掙扎的地方,還有很多小個子的球員跑得很快,」麥克連說道,「不過我也稟持著忠於自我,我現在可能是聯盟中唯一的大個子球員,因此我要把握這方面的優勢。」

▲梅奧(O.J. Mayo)。(圖/籃協提供)

由於雙洋將的405公分限制,SBL已經走出前幾季的「巨人時代」,大部份球隊都是以禁區長人搭配搖擺人的組合開季,但在金酒的夏普、貝斯(Paris Bass)雙鋒衛搖擺人組合取得莫大的成就後,具備得分能力機動性強的洋將成為這聯盟最夯的類型,傳統長人只剩下台啤的塞瑟夫(Igor Zaystev)以及即將被台銀撤換的史密斯與麥克連。

這點讓麥克連把211公分、112公斤的身材優勢發揮到最大,先前單場最高得分32分,就是在22日終止金酒7連勝的比賽,金酒執行教練吳俊雄此役賽後也表示,「我們今天實在擋不住麥克連。」

麥克連說道,先前賽後臉色都不太好看,是因為自己對於輸贏看得很重,現在自己表現比較好了,球隊也會贏球才開始享受比賽,希望未來能夠繼續保持,而對於能夠參加賽後記者會,並且得到大家的稱讚,麥克連心懷感恩不斷說著,「thank you, thank you, thank you, I appreciate.」

▲達欣總教練范耿祥始終相信麥克連。(圖/籃協提供)

范耿祥從來沒有放棄麥克連,季初外界對於麥克連提出質疑時,他就曾表示,「麥克連其實中規中矩,該盡的本份都有做到,尤其他的態度令人讚賞,就像張白紙一樣,教他什麼他全盤吸收,練球方面也相當的認真,相信他會越打越好。」

今晚的記者會范耿祥則相當驕傲地說道,「對於他的表現不是欣慰,而是滿意!大麥克是CP值最高的洋將。而達欣也『忠於原味』,各隊陸續換人的時候我們還是一樣,我相信梅奧跟麥克連一定會越來越融入我們。」