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SBL／找回身手與笑容　麥克連忠於「巨人」優勢掃除質疑

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▲▼2018.12.30 達欣vs金酒，麥克連（Anthony McClain）、梅奧（O.J. Mayo）、溫力煌、努涅茲（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲麥克連（Anthony McClain）漸入佳境，不僅幫助達欣贏球還找回了笑容。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

達欣的大洋將「大麥克」麥克連（Anthony McClain）並沒有顯赫的資歷，找他來一部分是因為史上最大咖洋將梅奧（O.J. Mayo）3萬美元上限大部分的空間，開季備受質疑，為了報答總教練范耿祥的信任越打越好，而他透露會在這聯盟佔有一席之地的主因除了練球以外，就是「忠於自我」。

本季SBL開放雙洋將，包括隊友2008年NBA選秀會探花梅奧，夏普（Walter Sharpe）、史密斯（Greg Smith）、歐頓（Daniel Orton）就有4位NBA資歷的洋將。麥克連並沒有顯赫的資歷，過去在NCAA辛辛那提大學4年平均也只有7分鐘上場，之後遊走斯洛維尼亞、利比亞、突尼西亞，2014年開始在泰國打了4年，今年花蓮觀護盃代表晧宇國際出賽之後才加盟達欣。

達欣會找來麥克連大部份原因都是因為梅奧，除了佔據3萬美元薪資上限大部份空間外，還有身高的問題。熱身賽麥克連緩慢的動作，加上開季達欣過於注重梅奧這個點沒有讓麥克連融入體系，外界的質疑、媒體的報導，麥克連也明白洋將工作不如本土球員穩固的道理，排山倒海而來的壓力讓這位30歲大男孩逐漸失去笑容。

▲▼2018.12.30 達欣vs金酒，麥克連（Anthony McClain）、梅奧（O.J. Mayo）、溫力煌、努涅茲（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲麥克連時常在比賽中上演氣力萬鈞的爆扣。（圖／籃協提供）

達欣將麥克連融入體系之後，他盡了保護禁區的責任外，非「本份」的進攻意外地成為球隊第二個得分點，場均13.1籃板、2阻攻在出賽超過10場的名單中分別排名聯盟第4與第3，其中5.7進攻籃板更是傲視全聯盟，17.7分也能排在第8。由於進攻手段大多靠近籃筐，甚至時常看到麥克連氣力萬鈞的直接把球塞進籃筐，63.2%的投籃命中率高居第2。

新竹體育館30日面對金酒比賽，麥克連轟炸23分、11籃板、6阻攻，是達欣能夠以92比89艱辛拿下勝利的功臣，賽後記者會麥克連終於展現笑容並談到在SBL打球的日子，「我知道外界甚至媒體都不看好我，但總教練范耿祥說他相信我，他不斷的逼我進步，所以我要回報他的信任，我要讓他每場比賽都笑著離開。」另外麥克連也強調，會越打越好關鍵就是「練球、練球、練球」，范耿祥透露，麥克連非常喜歡跑步，他口中的練球很大一部分就是跑步。

「在這個聯盟打球，最困擾的就是不斷的被包夾，這是我打得比較掙扎的地方，還有很多小個子的球員跑得很快，」麥克連說道，「不過我也稟持著忠於自我，我現在可能是聯盟中唯一的大個子球員，因此我要把握這方面的優勢。」

▲▼2018.12.30 達欣vs金酒，麥克連（Anthony McClain）、梅奧（O.J. Mayo）、溫力煌、努涅茲（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

由於雙洋將的405公分限制，SBL已經走出前幾季的「巨人時代」，大部份球隊都是以禁區長人搭配搖擺人的組合開季，但在金酒的夏普、貝斯（Paris Bass）雙鋒衛搖擺人組合取得莫大的成就後，具備得分能力機動性強的洋將成為這聯盟最夯的類型，傳統長人只剩下台啤的塞瑟夫（Igor Zaystev）以及即將被台銀撤換的史密斯與麥克連。

這點讓麥克連把211公分、112公斤的身材優勢發揮到最大，先前單場最高得分32分，就是在22日終止金酒7連勝的比賽，金酒執行教練吳俊雄此役賽後也表示，「我們今天實在擋不住麥克連。」

麥克連說道，先前賽後臉色都不太好看，是因為自己對於輸贏看得很重，現在自己表現比較好了，球隊也會贏球才開始享受比賽，希望未來能夠繼續保持，而對於能夠參加賽後記者會，並且得到大家的稱讚，麥克連心懷感恩不斷說著，「thank you, thank you, thank you, I appreciate.」

▲達欣麥克連、蘇翊傑、范耿祥。（圖／籃協提供）

▲達欣總教練范耿祥始終相信麥克連。（圖／籃協提供）

范耿祥從來沒有放棄麥克連，季初外界對於麥克連提出質疑時，他就曾表示，「麥克連其實中規中矩，該盡的本份都有做到，尤其他的態度令人讚賞，就像張白紙一樣，教他什麼他全盤吸收，練球方面也相當的認真，相信他會越打越好。」

今晚的記者會范耿祥則相當驕傲地說道，「對於他的表現不是欣慰，而是滿意！大麥克是CP值最高的洋將。而達欣也『忠於原味』，各隊陸續換人的時候我們還是一樣，我相信梅奧跟麥克連一定會越來越融入我們。」

關鍵字： 達欣麥克連范耿祥SBL
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