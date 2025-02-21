陳傑憲「億元身價」受矚！確定資格賽前不公布 將於下周揭曉

▲統一獅球迷期待，陳傑憲破億長約受矚！（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

經典賽資格賽今晚開打前夕，統一獅隊原期望能在賽前公布所有球員合約，包括陳傑憲的破億長約。不過據了解，這份可望創下中職新紀錄的合約，將改於下周正式揭曉。

統一獅過往公布談新狀況，都是全數談妥後一併公布，向來不會只公布單一球員的合約內容。蘇泰安日前受訪時即表示，球團將於周五、資格賽開打前會公布已完成談判的球員薪資。若陳傑憲的部分也能達成共識，自然會一同宣布。

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統一球團今早也更新進度，蘇泰安指出，已和陳傑憲幾乎達成共識，原本決定今天部分公布，但眼看資格賽就要開打，擔心失焦，為讓選手全心備戰，球團討論後，確定於下周再公布。

蘇泰安進一步表示，除了陳傑憲，中華隊陣中還有陳韻文、林佳緯、陳重羽等獅隊球員，「其實他們同樣都談好了，但考量接近開打時間，我們選擇下周擇日公布。」

知情人士透露，統一獅為留住陳傑憲，展現十足誠意，開出的合約總值將超越目前中職最高的江坤宇1.4788億元，更勝於外界傳聞的1.5億元。由於這是一份長達10年的大約，雙方都格外謹慎，據悉仍有一些小細節需要協商。

若合約順利簽訂，陳傑憲將加入中職「億元男」俱樂部，再度改寫中職薪資紀錄。近期味全龍以10年1.3億簽下陳子豪，兄弟也以10年1.4788億續約江坤宇，顯示中職球員身價持續攀升，環境越來越好。

為了讓陳傑憲專心備戰今晚對西班牙的首戰，昨日官方練習時，媒體未特別追問合約問題。

陳傑憲全心準備比賽，合約相關交由經紀公司處理。談到對手實力，他受訪指出，「一開始聽到西班牙，想說應該沒有那麼厲害，但認真看陣容之後發現不簡單，看情蒐發現他們能力很強。」他強調會全力以赴，也鼓勵學弟們放開去打。