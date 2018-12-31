新科火球男！紅雀菜鳥希克斯　169公里伸卡球擊敗查普曼

▲紅雀菜鳥希克斯（Jordan Hicks）狂飆169公里伸卡球 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

大聯盟最快投手換人了！今年新科球速最快投手是紅雀隊菜鳥投手希克斯（Jordan Hicks），擊敗洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman），中斷查普曼連續7年球速最快紀錄。

希克斯今年22歲是大聯盟生涯第1年，今年有73場出賽，3勝4敗24中繼6救援、防禦率3.59，77.2局投出70次三振，被59支安打、8支全壘打，有45次保送。

他在今年5月21日（台灣時間）對上費城人，投出105.1英哩的速球，約是169.1公里，但它不是直球，而是伸卡球，技驚四座，而有新一代火球男的稱號。

希克斯飆出105英哩伸卡球，刷新大聯盟本季球速紀錄，也是近10個球季以來，首位在同場多次飆出105英里的投手。

查普曼今年球季最快球速是104.4英哩，約168公里，馬上就被比下去。查普曼從2012 年起每年都是大聯盟最快球速，今年讓出寶座。