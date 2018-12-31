海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

▲兄弟新洋打。（圖／兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟剛宣布簽下新洋砲艾銳克（Eric Wood），他在社群網站貼出隊徽和國旗，其實他與台灣淵源從2012年就開始，與旅美捕手張進德同年進海盜隊，艾銳克告訴好友他將來台打球時，張進德還以為被他騙了。

艾銳克26歲身高185公分，艾銳克過去兩季皆在匹茲堡海盜隊3A，主要守備位置為三壘及外野，今年出賽86場，308打席中繳出打擊率0.269、上壘率 0.328、長打率 0.481 成績，包含11支全壘打及25支二壘安打，為長打型選手。

張進德雖然這兩年待在2A時間比較長沒有跟艾銳克同隊，但因為兩人都是2012年在海盜展開美職生涯，同在新人聯盟打拼，2014年又在高A會合，2016年同在2A打拼，所以交情不錯，今年球季結束則同步分道揚鑣，張進德轉戰巨人，艾銳克則選擇到台灣打球。

來台前艾銳克先向張進德拜碼頭，張進德說，「我跟他很好啊，聽他說要來台灣，我以為他騙我耶！一直不相信。」艾銳克與張進德同梯共患難，培養出好交情，張進德說，「他在美國打得不錯，有大聯盟的實力，來這裡應該不會有問題，很快就能適應環境，是很好相處的球員。」

艾銳克即將來到台灣，他在社群網站用中英文發文，用中文寫下：「感謝中信兄弟給我此次機會。我懷著相當興奮的心情，期待新球季的開始！」張進德祝福他並表示，「我們會保持聯絡。」