SBL／不想再單洋將了！　麥班達期待NBA資歷強森救火

▲璞園本季有4場由凱爾（Kyle Meyer）單洋將出戰。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

因為瓊斯（Emmanuel Jones）受傷的關係，前2週在彰化的賽事只有凱爾（Kyle Meyer）單洋將出戰，30日則是瓊斯離隊後強森（Orlando Johnson）護照問題無法趕在本週登錄本週被迫持續單洋將。對於強森的期望，總教練麥班達表示，還沒有一起練球還不知道狀況，只希望他能夠幫忙球隊，不想要再單洋將出戰，本土球員已經夠累了。

雖然少了瓊斯這個得分點，但璞園反而打得更流暢，第一節的16比0攻勢馬上就取得大幅度領先，但在第四節團隊熄火外更是守不住蔣淯安，讓他個人連砍17分追平比分，加上最後讀秒階段兩個違反運動道德犯規，璞園領先了39分鐘在最後一刻潰堤，讓台啤以90比88上演絕地大逆轉。

總教練麥班達記者會上臉色凝重，表示輸球開心不起來，對於強森的到來他表示，「強森今天才到台灣，還不知道狀況如何，要等到下週三練球才會知道，只期待他吧。希望他能夠馬上就幫助球隊，不想要再單洋將作戰，本土球員真的很累了，讓一個洋將真的差很多。」

▲強森（Orlando Johnson）抵台後隨著球隊到新竹體育館。（圖／籃協提供）

主打後衛的強森在2012年NBA選秀會次輪第36順位被國王挑中，隨即被交易溜馬展開生涯，不過兩個賽季下來發揮空間不多，總計103場出賽平均10.8分鐘，貢獻3.2分、1.7籃板、0.7助攻，海外討生活的日子待過中國NBL、菲律賓PBA以及黎巴嫩等聯賽，且在NBL、PBA都有場均30分以上的實力。

預計本週四抵達台灣的強森，因為車被敲開私人財物連同護照一同被扒走，導致來不及在本週登錄，還好及時弄好護照的問題，30日抵台與璞園會合並隨隊來到新竹市體育館。